《投資新視野－鄧嘉南》全方位了解中國的投資機會

《投資新視野》隨著中國疫情最先受控，投資者逐漸發現中國股票的獨立配置可帶來回報潛

力及多元化優勢。過去五年及十年的歷史分析顯示，一個涵蓋在岸及離岸證券的全方位中國投資

策略具備吸引的風險調整後的回報潛力。基於中國股市的廣度，全方位配置有助盡攬卓越的投資

意念，締造優秀回報。

對中國離岸或在岸市場進行獨立的投資配置，是避免持倉與現有新興市場或亞洲配置重疊的

良方。然而，進行資產分配時，投資者須決定在不同地點上市的中國股票（尤其是香港和中國大

陸）所佔投資組合的比重。另外，面對波動的市況，投資者亦要經常調整投資組合。全方位投資

策略能有助靈活選擇表現最佳的股票，並專注相關資產對比中國整體市場的表現，同時爭取創造

優越回報的機會。

另一方面，廣泛的投資機會亦有利接觸更多不同行業及公司，從而網羅不同行業的投資意念

，藉此建構均衡的投資組合。透過全方位投資策略，有助進行跨主題投資，把握表現長期優秀的

中國股票所帶來的增長動力，例如受惠於重組及改革的舊經濟大型企業、新經濟之下的「贏家」

、以及擁有品牌實力和市場地位的消費業「龍頭」公司。

此外，全方位投資策略可以帶來潛在的價格優勢。現時約有百多家公司於在岸和離岸市場上

市，但受封閉的資本帳戶影響，兩者難以套利而形成溢價，甚至是折讓。不過，中國政府在開放

在岸和離岸市場方面取得重大進展，估值差異有望隨時間在套利交易下消失。

在岸和離岸市場之間的動力差異，亦能為投資者創造估值差距的投資機會。例如：在內地市

場，增長型投資風格的表現優於價值型的投資風格，但兩者近期在Ａ股市場的表現差距主要受估

值溢價急升影響，而每股盈利差距卻大致不變。在離岸市場方面，兩項因素的影響力則較均衡，

其中一半的佳績是由於估值溢價擴大，而另一半源於盈利差距增加。我們認為這有助投資者在離

岸市場尋找估值合理的增長型股票。

隨著各國經濟從疫情的打擊中復甦，股市表現的差異正好提醒多元化投資組合是實現長期可

持續回報的關鍵。投資於中國市場能為現有的新興市場或全球投資組合資產配置提供多元化優勢

。ＭＳＣＩ中國全股票指數與ＭＳＣＩ綜合世界指數的相關性低於廣泛的新興市場指數，加上可

能外國投資者參與Ａ股的程度較低，令該市場不致完全受到環球事件拖累。

鑑於中國在岸市場反覆波動，採取全方位投資策略能夠維持多元化優勢，同時獲得廣泛的超

額回報機遇，並降低投資組合的波動性，帶來較吸引的風險調整後潛在回報。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》

