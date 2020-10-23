《品中資－羅國森》人人都想一身「蟻」？！

《品中資》不經不覺，原來阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里）上市差不多一年了。她的

第一個ＢＢ螞蟻集團快要「出世」了，計一計數，原來剛好是「十月懷胎」呢！

據報道，螞蟻集團將於下周二（２７日）啟動總值３５０億美元的Ａ＋Ｈ股上市計劃，很大

機會成為全球歷來最大的ＩＰＯ，實在令人興奮。

這一刻，我手上還未有螞蟻的詳細招股書，也不知道她的定價，所以，今日（２３日）不會

太詳細分析螞蟻，我反而想從另一個角度，分析這３隻巨無霸的投資策略。

當去年１１月，阿里來港第二上市的時候，我在本欄寫過一篇題為《騰訊（舊愛）阿里（新

歡）平起平坐》的品評。當時我指出，我真的很喜歡阿里這個「新歡」，所以，我會舊愛新歡同

時兼顧，而她們在我心目中的地位是平起平坐，無分大小的。

原因很簡單，因為這兩隻正是內地最大的科網龍頭，雖然兩者的業務有些重疊，例如電子支

付和雲計算，但也互相補足，最明顯就是大家的核心業務。騰訊是網絡遊戲，特點是不受經濟循

環影響；而阿里則是電子商貿，優勢是大勢所趨。

早幾年，騰訊夾著「手遊」業務的壯大，令到盈利大升，股價也因此屢創新高；但最近一兩

年，阿里的電商業務增長驚人，同樣推動盈利大增，股價也因此節節上升。

我認為，對大部分不太貼市的投資者來說，只持有這兩大巨頭，已經可以分享內地，以至全

球新經濟增長的成果了，根本不用他求。

當時，我略為減持手上的騰訊，再加一些新資金來買阿里。即是說，因為阿里上市，我的核

心持股比重增加了。到目前為止，我都認為，這個策略是正確的。



＊阿里上市至今升七成＊



阿里於去年１１月２６日上市，招股價１７６元，昨日（２２日）收報３００元正，即是過

去１１個月，股價剛好升了七成，表現十分亮麗。

同一時間，阿里上市當日，騰訊的股價大約是３３４﹒４元（除淨計），以昨日收市價

５６３﹒５元計，升幅也有六成八，跟阿里的升幅相若。即是說，騰訊的光芒沒有受到阿里來港

第二上市而失色。

這兩家公司今年的股價造好，當然是與她們的業務增長有關。騰訊上半年受惠於疫情令到大

部分用戶都呆在家「打機」；而阿里則受惠於「禁足」而被逼網購。當然，整體經濟也受疫情打

擊而收縮，她們部分業務也受影響，但正因為她們是新經濟股，所以，由科技帶來的優勢，足以

彌補傳統經濟的缺失。

以截至今年６月３０日止的季度業績計（阿里是以３月３１日為年結日，所以是首季業績；

而騰訊則是１２月３１日，所以是次季業績），阿里的收入是１，５３７﹒５億元（人民幣．下

同），增長３４％，淨利潤４７５﹒９億元，增長１２４％。以非通用會計準則計算的盈利是３

９４﹒７億元，增長２８％。

而騰訊同期的收入則為１１４８﹒８億元，增長２９％，淨利潤３３１億元，增長

３７％。以非通用會計準則計算的盈利是３０１﹒５億元，增長２８％。

單看以上的業績，兩者確實是叮噹馬頭，不相伯仲。當然，以營業額和利潤的絕對數字計，

阿里似乎更勝騰訊（００７００）！

當時，我的想法是，這兩隻內地科網巨擘，都是最具前瞻性和發展策略的大型企業，我實在

不想放棄任何一隻，所以，我決定兩者都買，現在變成我組合內的核心持股。



＊螞蟻造好騰訊阿里也受惠＊



好了，如今阿里的ＢＢ螞蟻快將出世，我要決定買不買。如果買，要買多少？是否也成我核

心組合的一員？還是只是短炒？其實是有點費煞思量的。

這一刻雖然未知螞蟻的定價，但我相信，大部分人都會如我的想法，就是希望自己「一身蟻

」，即是買得愈多「螞蟻」就愈好（現實上，也不是你想要多少就能買到多少的）。

如是的話，我會將其中一半用來短炒，其餘就長？，因為螞蟻的業務只集中金融和生活理財

有關，始終不及騰訊和阿里廣泛。因此，暫時我只會視螞蟻為「小三」。

想自己「一身蟻」，我會用的策略是，自己用孖展來認購，太太就以現金認購，希望孖展部

分即使分得少，也憑著運氣可以補充一些，令到整體成本不致太高！

為甚麼我會喜歡這隻螞蟻？我在早前題為《螞蟻集團最令人期待的ＩＰＯ》一文中，已經簡

單交代過，大家可以上網重看。

但我想也想指出一點，阿里這個「巴巴」，其實真的不懶惰。自己在港完成第二上市後，便

馬上啟動螞蟻的上市。大家不要忘記，現在持有螞蟻大約三成三股權的阿里，生完螞蟻之後，還

可以再生「餓了么」，又或者阿里雲等子公司。如果反應理想，阿里也會受惠。

至於騰訊，她手上更直接持有微信支付，如果螞蟻受市場歡迎，她也可以分拆微信支付上市

。即是說，如果螞蟻成功上市，估值不斷提升，其實，無論阿里或騰訊，都是最大受惠者。

因此，如果大家抽不到螞蟻的話，那就不用想，將資金轉投騰訊或阿里就可以了。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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