《鍾之日記》三桶油助威，恒指六連升

《鍾之日記》１０月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國總統大選終場辯論今日上演，經過上月底首場辯論混亂的互相搶話，今次罕有增設麥克

風靜音規則，似令辯論回歸實質性政策討論，而特朗普、拜登兩人都不約而同對中國展示強硬，

拜登更首次稱中國為「惡棍（ｔｈｕｇｓ）」，指一旦當選，將逼使中國在貿易、市場准入、南

海等問題上遵守國際規則。總體而言，特朗普仍表現強勢過處於防守狀態且攜帶文字提示的拜登

，但據ＣＮＮ調查，認同拜登表現較好的佔比為５３％，而認為侵侵勝出的僅３９％。接下來無

論「電郵門」會否有更多爆料，而民調又會否逆轉，可以肯定的是拜登上台後對中國都或較預期

更偏鷹派。

在中美矛盾愈演愈烈之際，尤其是美國接近總統大選的敏感關頭，北京高調紀念韓戰７０周

年，國家主席習近平今早出席紀念大會時表示，中朝軍隊打破美軍不可戰勝的神話，而中國人民

在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎，當年抗美援朝讓世界知道「現在中國人

民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」。他又指，他國搞霸權、霸道、霸

凌的行徑不但行不通，而且是死路一條。外界解讀習近平今次發言是對美國作出強烈警告。



＊恆指周升２％，Ａ場周跌１﹒７５％＊



外圍變數多多，下周北京亦將舉行「五中全會」，國策待定。

香江魚缸今早低開１３點報２４７７３點，及後跌幅擴大至１０２點後見支持倒升，恆指最

多調頭升過１８４點見２４９７０點，恆指收升１３２點或０﹒５４％，報２４９１８點，六連

升，全周累升２％，主板成交１１１６﹒４８億元，多４﹒１７％。

港股周一重陽節休市，陸股通今日關閉至下周二（２７日）恢復。滬深股市今日下跌，醫藥

、晶片及工程機械等板塊出現顯著跌幅，午後滬指跌勢一發不可收拾，快速跌穿三千三，全日跌

幅更擴至１﹒０４％，報３２７８點，是兩周以來首次收市位跌穿三千三，累計全周跌

１﹒７５％。全日成交６８７７億元人民幣，按日稍增３﹒６％。



＊中海油獲大行籲買，三桶油拉抬魚缸＊



美國眾議院議長佩洛西透露已接近與白宮達成一項刺激方案，亦提振了原油需求改善的預期

，帶動油價周四（２２日）上揚逾１％。布油期貨收漲１﹒６８％；而美油期貨則收升

１﹒５２％。

中海油（００８８３）公布第三季營運數據，截至今年９月３０日止第三季度，油氣銷售收

入約３５５﹒５億元人民幣，按年下降２６﹒８％。期內，公司實現總淨產量１﹒３１億桶油當

量，按年上升５﹒１％。其中，中國淨產量達８８６０萬桶油當量，按年上升１０﹒４％；海外

淨產量４２６０萬桶油當量，按年下降４﹒６％。

雖然上季數據看似麻麻，但集團ＣＦＯ謝尉志就大派定心丸，指集團全年產量目標為

５﹒０５億至５﹒１５億桶油當量，以目前情況來看很有信心能完成產量目標。

績後麥格理和大摩維持中海油評級及目標價不變，麥格理維持１１﹒４元目標，較現價有

５７﹒２４％上漲空間，評級為跑贏大市。大摩指維持９﹒５５元目標，評級為增持。

而匯證認為，中海油第三季油氣銷售收入勝預期，料明年的利潤將增長一倍以上。鑑於強勁

的營收表現，該行對今年中海油利潤達２０５億元人民幣的預測充滿信心，並看到庫存正常化的

跡象。該行維持中海油目標價１０﹒３元，以及買入評級。

「三桶油」今日盤中集體抽升，中海油績後表現強勁，收市飆７﹒２７％，報７﹒６７元，

且冠藍籌；中石化（００３８６）走高６﹒７％，中石油亦大漲６﹒５％。



＊疫苗掀起政治風暴，醫藥股一日一行情＊



各國疫苗研發進入衝刺階段，美國總統特朗普在總統競選辯論中透露，新型冠狀病毒肺炎疫

苗「已準備好」，將在未來數周面世，惟主持人問特朗普是否保證疫苗數周後面世時，特朗普改

口稱，他認為今年年底會面世。

消息引發中國新冠疫苗第一股康希諾生物（０６１８５）的擔憂，康希諾全日股價拉跌

６﹒８％；藥明生物（０２２６９）跌２﹒１％，藥明康德（０２３５９）更挫４﹒８％。

中國有３家企業正在密鑼緊鼓研發新冠疫苗產品，目前該等產品在海外多國進行三期試驗或

被批准緊急使用，除了康希諾之外還有科興生物及國藥集團。浙江省多個城市已率先向有需求的

公眾開放接種科興生物研發的疫苗，報道指已有數十萬人接種，包括部分政府官員，但這款疫苗

早前在巴西引發政治風暴，巴西原計劃為聖保羅居民接種科興疫苗，但總統博爾索納羅突然叫停

這項計劃，稱巴西人民不能成為白老鼠，但外界普遍分析，博爾索納羅主要是為了與聖保羅州州

長多利亞對抗，後者被指博爾索納羅競逐２０２２年連任的熱門對手。



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