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23/10/2020 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國經濟正全面復甦

　　《神州縱橫》中國經濟正穩步復甦且進展良佳，成為今年唯一有望正增長的主要經濟體，在
世界經濟中一枝獨秀的格局已幾可肯定。筆者對此早有預測，但仍對一些重要趨勢頗感意外，故
值得留意。
　
＊中國收獲抗疫紅利＊
　
　　第三季增長４﹒９％，令頭三季增０﹒７％初度由負轉正，若末季增６％則全年可望增至少
２％，與ＩＭＦ及人民銀行估計相近。工農生產第三季分別增５﹒８及３﹒９％表現不錯，頭三
季則分別增１﹒２％及３﹒８％。服務業增長轉弱，第三季只有４﹒３％。需求方面投資增長頭
三季首度轉正為０﹒８％，零售第三季增６﹒９％，但頭三季仍下跌７﹒２％，乃復甦弱點之一
。外貿頭三季升０﹒７％，出口更增１﹒８％而入口微降０﹒６％。總括來看中國經濟復甦正全
面穩步進行，但仍未全面回復正增長。服務業、消費及入口等尚待進一步改善。疫前經濟是由消
費及服務業拉動，但疫後復甦卻由工業及投資拉動。出口表現則出乎意料，本以為在外圍衰退及
中美鬥爭打擊下會惡化，卻已反成亮點。疫後復甦本來是報復性反彈的短期現象，但現時看來情
況更為複雜，一些更長期及結構性轉變正由疫情啟動，並將帶來深遠影響，令中國可收獲「抗疫
紅利」。首先是中國率先脫離疫情，並至今成功抑制第二波的出現，取得了先行脫出疫情的「先
脫紅利」。本以為這只是短期（數月或半年）現象，但如今看來要延長至一年或以上，甚至會引
發不可逆轉變，包括供應鏈相對雙方預期出現逆向重組。
　
＊抗疫凸顯中國體制優勢＊
　
　　新形勢出現來自多個原因，主要的中國以外疫情正走向失控，無論歐美等發達地區及主要新
興經濟地區（如南亞、拉美、中東及非洲等）全部陷落。在歐美多地封城更成了社會矛盾及政治
對抗的觸發點，令政策搖擺不定封遲放早，並形成一封經濟無一放疫情彈的怪圈，復甦及復常自
要推遲。且禍不單行，歐美還可能遇上政治風暴：美國或出現選後社會矛盾激化政局不穩，歐洲
則或因英國硬脫勾或半硬脫勾引發政治經濟問題。歐洲大國如德法英意西等內部政治同樣不穩。
另方面中國成功抗疫復甦迅速，令投資者信心大增。加上外面情況日差供應鏈受損，導致最近有
海外訂單（如印度的）流到中國。西方本以為疫情會令供應鏈流出中國，現在卻相反。何況中國
產業迅速升級競爭力日強優勢日顯，來的或不走了。疫情實際上凸顯了中國的體制優勢，提升了
中國的國際政經地位。除了收獲出口上升等實惠外，信心信譽上升更是重要的軟實力紅利，在
「抗疫紅利」外，美國打壓又加速了中國發展而帶來「複制紅利」，如是則中國是福有重至，關
鍵是中國體制有化禍為福的神奇力量。《資深評論員　凌昆》
　
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