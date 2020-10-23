  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/10/2020 09:37

《股林淘金－林家亨》美紓困死纏爛打，恒指拉鋸調整

　　《股林淘金》美股昨天（２２日）因失業數據表現差，早段道指曾回落逾百點，但美國眾議
院主席佩洛西昨天又表示，與共和黨商討的舒困方案又有進展，美股轉跌為升，收市時道指報升
１５２點，納指微升２１點。今早（２３日）９時１０分之前，尚未有進一步之消息公布，美股
道指場外期貨微跌２６點。
　　預計今日早段港股表現欠佳，因騰訊（００７００），及阿里巴巴（０９９８８）在美國
ＡＤＲ收市價皆有下跌，料恆指早上有機會下跌近１００點。京東（０９６１８）今早對盤時下
跌５﹒６元，表現差於大市，但雙十一光棍節銷售旺季臨近，理應仍有短期升幅。匯控
（００００５）２７日業績公布，料市場人士憧憬公司發言暗示明年或可恢復派息，匯控股價短
期應有上升動力，可以跑贏大市，建議吼低位吸納！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有匯控股份
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話22/10/2020
【銅獅重光】匯豐銅獅完成首階段清潔解封 已坐鎮總行大廈85年
中國故事22/10/2020
《神州經脈》螞蟻集團A股IPO獲放行　滬綜指守三千三成交轉凍
香港政情22/10/2020
【香港政情】美制裁林鄭等官員　葉劉：短期內不會再有進一步行動
財經熱話22/10/2020
【資金部署】抽iBond＋認購螞蟻新股　攻守兼備？
財經熱話22/10/2020
【賭業復甦?】濠賭股反彈　何啟俊:宜趁高沽出行業前景仍不明朗
FOCUS22/10/2020
【FOCUS】螞蟻勢破全球IPO紀錄　宏觀圖景意義遠勝打新
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>