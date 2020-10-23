《股林淘金－林家亨》美紓困死纏爛打，恒指拉鋸調整

《股林淘金》美股昨天（２２日）因失業數據表現差，早段道指曾回落逾百點，但美國眾議

院主席佩洛西昨天又表示，與共和黨商討的舒困方案又有進展，美股轉跌為升，收市時道指報升

１５２點，納指微升２１點。今早（２３日）９時１０分之前，尚未有進一步之消息公布，美股

道指場外期貨微跌２６點。

預計今日早段港股表現欠佳，因騰訊（００７００），及阿里巴巴（０９９８８）在美國

ＡＤＲ收市價皆有下跌，料恆指早上有機會下跌近１００點。京東（０９６１８）今早對盤時下

跌５﹒６元，表現差於大市，但雙十一光棍節銷售旺季臨近，理應仍有短期升幅。匯控

（００００５）２７日業績公布，料市場人士憧憬公司發言暗示明年或可恢復派息，匯控股價短

期應有上升動力，可以跑贏大市，建議吼低位吸納！

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有匯控股份



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