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23/10/2020 11:23

【大國博弈】習近平：韓戰偉大勝利打破美軍神話，霸凌中國屬死路

　　《經濟通通訊社２３日專訊》在中美矛盾愈演愈烈之際，尤其是美國接近總統大選的敏感關
頭，北京高調紀念韓戰７０周年，中國國家主席習近平今早出席紀念大會時，將「抗美援朝戰爭
」形容為偉大勝利，並將美軍形容為「不可一世的侵略者」，指中朝軍隊打破了美軍不可戰勝的
神話，迫使對方在停戰協定上簽字，中國人民「徹底扔掉了『東亞病夫』的帽子」。外界解讀習
近平今次發言是對美國作出強烈警告。
　　習近平稱韓戰再次證明正義必定戰勝強權，和平發展是不可阻擋的歷史潮流，讓世界知道中
國人民是惹不得的。中國必須加快推進國防和軍隊現代化，建成世界一流軍隊，同時堅定不移走
和平發展、開放發展、合作發展、共同發展道路。習近平又表示，若有任何人任何勢力侵犯和分
裂祖國的神聖領土，中國必將予以迎頭痛擊。
　　習近平又提出三個「行不通」，稱「單邊主義、保護主義、極端利己主義，都是行不通的！
任何訛詐、封鎖、極限施壓的方式，都是根本行不通的！任何我行我素、唯我獨尊的行徑，任何
搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的！」他更指，這些行徑最終必然是死路一條。（
ｅｙ）

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