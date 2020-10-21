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即市新聞

21/10/2020 10:33

《股林淘金－林家亨》美國弱勢未停，螞蟻穩住恒指

　　《股林淘金》美國三大指數近日跌幅凌厲，最主要是因為市場普遍對於美國短期復甦之路並
不樂觀，在本周一（１９日）美國眾議院長佩洛西就新一輪刺激法案發出的４８小時通牒已經逼
近，當天大市受消息刺激馬上高開。倘若在限期前未能達成協議，預計沽壓加強，三大指數將會
立即轉紅。以納斯達克１００為例，曾經連跌５天，是自２０１９年８月首次發生。料大選前不
確定因素加劇，波動較大。相信新一輪明顯走勢要再大選過後才會出現。摩根士丹利更警告美股
修正尚未結束，未來兩個月有機會再跌１０％
　
　　港股近日並未受到外圍股市拖累，最主要是因為螞蟻上市有望加上內地復甦成績不錯，國家
統計局公布了第三季的各項經濟數據，多方面都較預期佳。所以今周市場有北水支持。但始終外
圍因素對香港影響大，預計短期內恆指會出現調整。建議投資者理性投資切勿追高，以保歷加通
道頂部２４９９６點區間作為離場信號，吼高減持增持現金，待市場明朗化後再趁低吸納。未來
可以主要留意內需消費股及５Ｇ概念新經濟股。料疫情復甦及大選過後，基本面及政策上這兩個
板塊將會是最有潛力。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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