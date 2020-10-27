《牛熊志選－陳其志》資金看好美團及港交所

《牛熊志選》恆指上周反覆向上，逐步逼近２５０００點關口，短線整固如能維持在５０天

線約２４６００點之上，或有機會進一步往上突破，策略上仍需審慎，以候低吸納部署為主。恆

指牛熊證資金流情況，截至上周四（２２日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１億港元資

金淨流出，顯示有資金套現好倉獲利，恆指熊證則累計約１﹒４６億港元資金淨流入，顯示有資

金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２３９００點至

２４１９９點之間，累計相當約１１２９張期指合約；熊證街貨主要在收回價２５０００點至

２５２９９點之間累計了相當約４１６１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至１９﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒１個波幅點至２０﹒５％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒１個波幅點至３３﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至

３１﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至３５﹒５％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至２８﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升１個波幅點至３０﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅上升２﹒２個波幅點至

２４﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至２７﹒９％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至２４﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒４個波幅點至２０％；南中（０２８２２）的引伸波幅下跌１﹒２個波幅點至

２２﹒１％。

輪證看多資金流方面，截至上周四前一周，美團（０３６９０）的相關認購證及牛證合共錄

得約４８８４萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

美團認購證為行使價約２９９元至３２２元附近的中期價外條款，實際槓桿約５倍；牛證方面，

資金留意收回價２５０元至２５５元之間的較貼價條款，收回距離約３％至５％，槓桿約１４倍

至２１倍。另外，港交所相關認購證及牛證期內錄得約３１８０萬元資金淨流入部署，資金留意

行使價４００元至４２０元附近的中期價外條款，實際槓桿約９倍至１０倍；牛證方面，資金留

意收回價３４９元至３５５元之間的條款，收回距離約３％至５％，槓桿約１６倍至２０倍。

至於看空資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約８４６萬元資金淨流入部署

。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４９７元至５１４元附近的中期價外條款，實

際槓桿約７倍至９倍；熊證方面，資金主要留意收回價５６５元至５８１元附近的條款，收回距

離約１％至３％，槓桿約２２倍至５７倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

