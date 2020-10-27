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27/10/2020 11:25

《外匯達仁－盧楚仁》歐英央行放鴿多，歐元英鎊有壓力

　　《外匯達仁》還有一星期，便會舉行舉世矚目的美國大選。在拜登父子未有爆出貪腐醜聞之
前，我也覺得拜登極大機會在領先特朗普１７個百分點下，可穩操勝券贏得今次美國大選。但現
在情況有變，拜登的選情受醜聞困擾下持續下滑，如今只領先特朗普大約只有７個百分點。
　
　　美國總統選舉以選舉人票制度進行，所以民意調查只可以作為參考，回顧４年前的１０月中
，當時美國的傳媒公布民主黨總統候選人希拉莉以１２個百分點大幅領先特朗普，幾乎所有中外
傳媒均表示特朗普必敗，但結果怎樣大家也應該知道。特朗普不單止爆冷勝出，而且以３０６張
選舉人票大勝希拉莉的２３２張選舉人票。而且更令人感到意外是共和黨更拿下參眾兩院的控制
權，這結果震驚中外。
　
　　如今情況比起４年前更加難以判斷，誰主白宮誰主國會實屬難料，在這極度不明朗情況下，
金融市場的避險情緒似乎無可避免地會升溫，昨日（２６日）美股一度大跌便可見一斑。在這情
況下，未來一周美匯指數和日圓相信可以繼續睇高一線。
　
　　在美國大選不明朗的情況下，剛好未來有幾間央行會進行議息會議，分別是１０月２８日加
拿大，１０月２９日有日本和歐洲，１１月３日有澳洲及１１月５日有英國。除日本以外，加、
歐、澳、英均有機會進一步採取寬鬆貨幣政策的行動，包括加碼ＱＥ或宣布負利率。故在美匯有
機會轉強下，加元、歐元、澳元和英鎊在寬鬆貨幣政策下，更加有機會受壓。
　
　　況且在歐洲疫情再度大爆發，再加上歐盟和英國的貿易談判始終撲朔迷離，在這些負面因素
夾擊下，剛好遇著避險情緒升溫，相信未來一周歐元和英鎊下跌的壓力有增無減。
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
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