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27/10/2020 09:12

《地產人眼－黃漢成》深圳４０周年飛騰發展，港泛政治化優勢漸失

　　《地產人眼》在國內嚴控新冠疫情、經濟漸漸復常之際，深圳迎來成立４０周年的歡欣盛事
，這個被喻為「中國矽谷」的城市，近年發展之迅速及高質，大家已是有目共睹，華為、騰訊、
大疆等創新科技巨擘，都在深圳設立大本營，其ＧＤＰ亦早已超越香港，中央日前發布《深圳建
設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（２０２０－２０２５年）》，賦予深圳
更多的決策權，助其營造更有利的發展的環境，在粵港澳大灣區的發展戰略中，深圳肩負的角色
日漸吃重，反觀香港則繼續浸沉在紛爭內耗之中，昔日的優勢已日漸消退。
　
　　深圳這個１９８０設立的經濟特區，經過近４０年的發展，由昔日落後的小漁村發展成世界
工廠，繼而再朝高新科技發展，晉身成為「中國矽谷」，深圳能繁榮發展，固然有著國策扶持的
因素，然而其龐大的年輕人口，亦讓深圳擁有人口紅利的發展優勢，近年深圳常住人口以每年
４０萬以上的速度增長，而作為全國最年輕的城市，深圳常住人口平均年齡僅３３歲，年輕的人
口為深圳帶來蓬勃朝氣和創新發展，加上深圳向來對人才來者不拒，２０１０年推出的「孔雀計
劃」更吸納了不少海外高端人才，不少港、澳及外國專業人士，近年都趕赴深圳發展，在天時、
地利及人和的配合下，深圳飛騰發展顯然是順理成章的事。
　
　　反觀香港人口老化問題嚴重，社會缺乏生力軍，自然暮氣沉沉，發展停滯不前，更可怕的是
，香港近年凡事皆泛政治化，社會政策推動舉步維艱，加上中港矛盾衍生出來的排外情緒，令愈
來愈多國內精英對香港卻步，以往有人認為港深兩地發展猶如龜兔賽跑，香港遠遠拋離深圳，然
而隨著近年兩地此消彼長，深圳發展已超越香港，且更有大幅拋離之勢，此刻港人實應好好反思
，把心思精力從新投放於經濟發展之上，融入國內「內循環」之中，與深圳一起並駕齊驅、再創
高峰。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》
　
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