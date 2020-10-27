《缸邊隨筆－石鏡泉》中美經濟

《缸邊隨筆》美國聯儲局有褐皮書（Ｂｅｉｇｅ Ｂｏｏｋ），是個對美國國內經濟的調查

，最近（８月）的一個褐皮書謂美國經濟有輕微（Ｓｌｉｇｈｔ ｔｏ Ｍｏｄｅｓｔ）經濟增

長。



該報告原文如下：



１﹒ Ｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ ｈｏｕｓｉｎｇ ｍａｒｋｅｔｓ ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ

ｔｏ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ ｓｔｅａｄｙ ｄｅｍａｎｄ ｆｏｒ ｎｅｗ ａｎｄ

ｅｘｉｓｔｉｎｇ ｈｏｍｅｓ﹐ ｗｉｔｈ ａｃｔｉｖｉｔｙ ｃｏｎｓｔｒａｉｎｅｄ

ｂｙ ｌｏｗ ｉｎｖｅｎｔｏｒｉｅｓ﹒ Ｂａｎｋｉｎｇ ｃｏｎｔａｃｔｓ ａｌｓｏ

ｃｉｔｅｄ ｉｎｃｒｅａｓｅｄ ｄｅｍａｎｄ ｆｏｒ ｍｏｒｔｇａｇｅｓ ａｓ

ｔｈｅ ｋｅｙ ｄｒｉｖｅｒ ｏｆ ｏｖｅｒａｌｌ ｌｏａｎ ｄｅｍａｎｄ﹒



２﹒ Ｈｏｗｅｖｅｒ﹐ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｒｅａｌ ｅｓｔａｔｅ

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ ｔｏ ｄｅｔｅｒｉｏｒａｔｅ ｉｎ

ｍａｎｙ Ｄｉｓｔｒｉｃｔｓ﹐ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｅｘｃｅｐｔｉｏｎ ｂｅｉｎｇ

ｗａｒｅｈｏｕｓｅ ａｎｄ ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ｓｐａｃｅ ｗｈｅｒｅ

ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ａｎｄ ｌｅａｓｉｎｇ ａｃｔｉｖｉｔｙ ｒｅｍａｉｎｅｄ

ｓｔｅａｄｙ﹒



３﹒ Ｗｈｉｌｅ ｃｏｎｓｕｍｅｒ ｓｐｅｎｄｉｎｇ ｇｒｏｗｔｈ

ｒｅｍａｉｎｅｄ ｐｏｓｉｔｉｖｅ﹐ ｓｏｍｅ Ｄｉｓｔｒｉｃｔｓ ｒｅｐｏｒｔｅｄ

ａ ｌｅｖｅｌｉｎｇ ｏｆｆ ｏｆ ｒｅｔａｉｌ ｓａｌｅｓ ａｎｄ ａ

ｓｌｉｇｈｔ ｕｐｔｉｃｋ ｉｎ ｔｏｕｒｉｓｍ ａｃｔｉｖｉｔｙ﹒



４﹒ Ｄｅｍａｎｄ ｆｏｒ ａｕｔｏｓ ｒｅｍａｉｎｅｄ ｓｔｅａｄｙ﹐ ｂｕｔ

ｌｏｗ ｉｎｖｅｎｔｏｒｉｅｓ ｈａｖｅ ｃｏｎｓｔｒａｉｎｅｄ ｓａｌｅｓ ｔｏ

ｖａｒｙｉｎｇ ｄｅｇｒｅｅｓ﹒



５﹒ Ｒｅｐｏｒｔｓ ｏｎ ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ

ｗｅｒｅ ｍｉｘｅｄ﹐ ａｓ ｓｏｍｅ Ｄｉｓｔｒｉｃｔｓ ａｒｅ

ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｉｎｇ ｄｒｏｕｇｈｔ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ﹒



重點如下：



（１）新住宅和二手住宅需求仍穩定，新造按揭提增銀行貸款業務；



（２）商業樓仍差，貨倉及工業用地仍有需求；



（３）消費金額持平，旅遊有點回醒；



（４）汽車需求持平；



（５）農業情況，有些農區有旱，不一而足。



美國經濟有近八成是來自消費。宅、車、日常支出是美國人的大宗消費項，這三項強，美國

經濟便好；但如上見，各項基本上是持平（Ｓｔｅａｄｙ），故美國經濟只可謂溫以至涼。



另個可探測美國消費經濟的探射燈，是外出用餐，但十分不幸，有預期今冬美國會較凍，有

幾凍，外出用餐就有幾差。在外用餐，一直以來是反映美國內部消費重要指標之一，如今冬美國

在外用餐受到疫情與天寒的雙重打擊，對美國內消費（經濟）亦是不利。



褐皮書中的新建房和二手房銷情穩，是支持美國經濟的重要支柱，因為房產業是可以帶動幾

十個行業的，搬搬屋，由家電到家具都帶挈了。家具、家電又帶挈甚麼？



帶挈了中國，相信數據。



１０月２２日，工信部新聞發言人，運行監測協調局局長黃利斌指出，中小企業國內訂單、

出口訂單指數連續７個月回升，反映流動資金緊張的中小企比例連續７個月下降，有招工需求的

中小企業比例連續３個月回升，這亦是反映不少中小企的資金鏈，因為單多了，收入多了，而進

入了個資金良性循環，這對於製造業為主的中國是重要的。



國家統計局數據亦顯示，前８個月規模以上中小企業的利潤總額按年增長了０﹒６％，盈利

狀況基本恢復到去年同期的水平，營業收入利潤率恢復到了５﹒６％，比上半年提高了０﹒３％

。



中小企國內外有訂單，就是合了國家講的雙循環。中小企有產出，就一定有運輸。２０多年

前，有投資者看到彩星（００６３５）這家玩具公司訂製了大量紙箱，就夜裏看看是不是真出貨

，看到真出貨了，就買彩星的股票，賺了一大截。工信部的話又是否可信？



據湖北省交通運輸廳１９日消息，受疫情、汛情影響，上半年集裝箱業務一直低位徘徊，進

入第三季，集裝箱運輸呈現以武漢為龍頭，開展了６個地市的集裝箱業務。１至９月，湖北省集

裝箱１３７萬標箱，佔全省集裝箱量８２﹒５％，９月單月裝箱２６﹒４萬箱，單月量創歷史新

高，按年增５２﹒３％，武漢港２３﹒５萬標箱，按年增６６﹒７％，佔全省集裝箱８９％。



武漢是個大河港，附近有不少大中小企，物流暢旺了，是國內外貨運好之兆。



河道運輸活了，海上出口運輸又如何？



阿里巴巴國際站數據顯示，至目前，家具行業交易額按年增長１９１％，支付訂單數按年增

長１１２％，出口的熱門產品主要為梳化、床、辦公桌椅、餐桌椅、兒童床，其中在９月採購節

期間，家具行業交易額按年增長２２４％，支付訂單數，按年增長２１２％。



這個家具出口量增長一方面反映了美國新屋及二手樓需求仍穩，其次是不少外地廠家因疫情

而未必開到工，單又流回到疫情受控制，較全面開工的中國來。



除了家具外，製衣也有類似情況。



有家在廣東的愛米高家具有限公司的發言人，對《每日經濟新聞》表示，他們廠的訂單已排

到了明年３月。另家恆林家具股份有限公司也表示，訂單已排到年底，訂單主要來自北美市場。



海運集裝箱方面又怎樣了？



上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數顯示，自５月開始，海運指數持續上升

，截至１０月９日，反映即期市場的上海出口集裝箱綜合運價指數錄得１４３８﹒２２點，達到

２０１２年９月以來最高水平。



中美航線的漲幅最大，截至１０月９日，上海出口至美西、美東基本港市場運價分別為每集

裝箱３８４８美元和４６２２美元，美西航線更是創２００９年發布以來新高，相較３月初（疫

情盛時）的每集裝箱約１３６１美元，上漲近３倍。但就算是以這高價，也常見一箱難求，而船

公司也常有「甩櫃」（臨時取消艙位）情況。



中央近來講「雙循環」，內循環是國內內需，外循環是國外出口，如果光只有內循環，是塘

水滾塘魚，有內耗的。外循環，是賺外間的錢，是可以為「內循環」提供錢去花的。只有內、外

雙循環運作好，中國經濟才可望好。



不少投資者今時將關注重點放在芯片上，甚麼７納米、５納米、３納米，但要知中國仍是個

發展中國家，原子彈是拿來看門口，不常用以至不能用，但茶葉蛋就要日日用，茶葉蛋供應不斷

，人民才有幸福感。



中美經濟今時一對比，大家應對中國廣義的民生、就業有盼頭，中國經濟不被貿易戰打趴，

出口仍旺，就可以明白為甚麼不斷有外資流入買中股。



的確，中國的手機業、芯片業，是備受美國打壓，傳媒每天都如是報，但就少談中國的集裝

箱價升價３倍，到４０００美元一櫃，貨輪可以爆倉而「甩櫃」，只要中國經濟有了內、外循環

的良性互動，國內經濟會好，中股會好，大家今年收入大都少了，在股市上希望大家能搵番些。



至於美國經濟和美國人生活嘛，看戲好了，不必理，只要白宮話要脫勾，美國人民及企業和

中國企業仍掛勾（從中美航線活躍度可知），投資者就不用心冷，可以用喜悅心情來期盼中、港

股市，只要中國經濟不被打趴，中股是可以迎來另個升浪，話之個市是政策牛、健康牛、慢牛、

快牛，只要不是死牛（筆者看機會不大），就騎牛等馬（不是搵，是等），馬跑得快過牛，那時

就「買」者歡喜了。祝大家股海得金。《資深投資者 石鏡泉》



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

