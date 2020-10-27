《新股掛牌》先聲藥業首掛開報１１元，較招股價低近２０％

《經濟通通訊社２７日專訊》先聲藥業（０２０９６）今日首掛，開報１１元，較招股價

１３﹒７元低１９﹒７１％，以每手１０００股計，不計手續費，每手蝕２７００元。

該股公開發售獲超額認購５８８﹒５倍，一手中籤率５％。（ｅｄ）

