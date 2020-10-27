《華爾街內望》全球病例激增紓困方案磋商無進展，道指瀉６５０點

《經濟通通訊社２７日專訊》全球新增病例飆升，美國新一輪紓困方案的磋商沒有進展，經

濟復甦前景變得黯淡，美股周一（２６日）在交投淡靜下重挫。

道指瀉６５０點或２﹒２９％，報２７６８５點。標指跌６４點或１﹒８６％，報３４００

點，創近四周最大單日跌幅。納指挫１８９點或１﹒６４％，報１１３５８點。

華爾街恐慌指標ＶＩＸ指數升１７％至３２點，觸及逾七周最高。美國下月大選的不確定性

正在增加，總統特朗普和民主黨候選人拜登進入競選最後一周，而目前已有約６０００萬美國人

提前投票。

美國、俄羅斯、法國單日新增病例創新高，美國住院人數躍升至兩個月來最高。美國眾議院

議長佩洛西與財長努欽就新紓困方案進行會談，佩洛西仍對大選前達成協議持樂觀態度。

板塊方面，旅遊股大跌，標普航空股指數跌約５﹒６％，郵輪營運商嘉年華挫８﹒６６％，

皇家加勒比遊輪更重挫９﹒６５％。能源股跟隨油價跌３﹒４７％，工業股、金融股亦下挫。

個股方面，軟件商甲骨文跌４﹒０２％，其德國競爭對手思愛普（ＳＡＰ）放棄中期盈利目

標，並警告從疫情恢復的時間將較預期長。

孩之寶大跌９﹒３５％，其經調整後季度營收下降，主要受累於疫情導致電影和電視節目製

作延遲。

蘋果、亞馬遜、Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等美國大型科技

公司將於本周公布第三季業績。

指標十年期國債收益率跌４﹒３個基點，報０﹒７９７７％，遠低於上周觸及的四個月高位

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