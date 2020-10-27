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即市新聞

27/10/2020 07:50

《華爾街內望》全球病例激增紓困方案磋商無進展，道指瀉６５０點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》全球新增病例飆升，美國新一輪紓困方案的磋商沒有進展，經
濟復甦前景變得黯淡，美股周一（２６日）在交投淡靜下重挫。
　　道指瀉６５０點或２﹒２９％，報２７６８５點。標指跌６４點或１﹒８６％，報３４００
點，創近四周最大單日跌幅。納指挫１８９點或１﹒６４％，報１１３５８點。
　　華爾街恐慌指標ＶＩＸ指數升１７％至３２點，觸及逾七周最高。美國下月大選的不確定性
正在增加，總統特朗普和民主黨候選人拜登進入競選最後一周，而目前已有約６０００萬美國人
提前投票。
　　美國、俄羅斯、法國單日新增病例創新高，美國住院人數躍升至兩個月來最高。美國眾議院
議長佩洛西與財長努欽就新紓困方案進行會談，佩洛西仍對大選前達成協議持樂觀態度。
　　板塊方面，旅遊股大跌，標普航空股指數跌約５﹒６％，郵輪營運商嘉年華挫８﹒６６％，
皇家加勒比遊輪更重挫９﹒６５％。能源股跟隨油價跌３﹒４７％，工業股、金融股亦下挫。
　　個股方面，軟件商甲骨文跌４﹒０２％，其德國競爭對手思愛普（ＳＡＰ）放棄中期盈利目
標，並警告從疫情恢復的時間將較預期長。
　　孩之寶大跌９﹒３５％，其經調整後季度營收下降，主要受累於疫情導致電影和電視節目製
作延遲。
　　蘋果、亞馬遜、Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等美國大型科技
公司將於本周公布第三季業績。
　　指標十年期國債收益率跌４﹒３個基點，報０﹒７９７７％，遠低於上周觸及的四個月高位
。（ａｌ）

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