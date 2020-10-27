《運籌帷幄－梁業豪》港股中期升勢或已回復

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。上周港股表現反覆向上，令好友感到安心。現距離１０月份期

貨期權尚有三個交易日便到期，估計好友大戶於本周內可控制大局。恆生指數陰陽燭周線圖上連

續三周錄得四支陽燭，指數成分股總成交金額亦連續三周增加；得到交投量變幅配合的升勢啟示

港股的中期升勢已經回復，只得前升浪頂被升越確認「一浪高於一浪」的局勢仍在發展中。

於全球投資者注視的美國總統結果，料會為金融市場帶來波動。然而，於結果公布前，港股

好友大戶進行了較淡友大戶積極的部署，情況對下月後市應屬有利。投資者於現階段宜多作壁上

觀，待不明朗因素被消除後，才認真考慮入市增持現貨圖利。筆者認為，於ＷＢＩ ＳＴ或

ＷＢＩ ＭＴ升抵＋１或以上水平前，中線投機者宜按兵不動。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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