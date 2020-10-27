《套期保值－蕭猷華》港股要逢高減持

《套期保值》恆生指數上周最高逼近２５０００點，全周上升５３１點。螞蟻集團

（０６６８８）今起招股，凍結市場料近萬億資金，對港股構成壓力；加上美國總統大選進入直

路，市場關注美國兩黨能否控制參眾兩院，假若特朗普敗選，會否挑戰郵寄選票合法性？或能否

順利移交政權？預期美國股市將受到影響。

歐美新冠肺炎疫情再創單日新高，西班牙宣布進入緊急狀態，歐洲多國再次實施局部宵禁，

外圍股市難免受到衝擊。美國副總統彭斯的幕僚長染疫，雖然不會影響競選活動，不過連同早前

白宮多名官員確診，特朗普政府的「佛係」抗疫態度，特朗普與拜登選情接近，共和黨很大可能

喪失參議院多數議席，即使特朗普連任，未來施政亦艱巨。

由於美國總統大選涉及大量郵記選票，點票需時，假如特朗普在初步點票後落敗，筆者認為

特朗普必會提出訴訟，要求重新點票或不承認郵記選票，分分鐘拖延幾日甚至幾個星期，屆時美

國會出現政治不確定性，大大影響金融市場。

另一方面，中國外交部昨天制裁美國三間企業向台灣出售軍備，美元轉強，人民幣走弱，廖

對今天（２７日）港股構成壓力。故此，筆者認為１１月初環球股市相當凶險，不排除拖累港股

顯著調整，現水平應逢高減持。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》





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