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27/10/2020 13:53

【螞蟻上市】螞蟻Ｈ股入場費低利認購氣氛，掛牌表現料受Ａ股帶動


　　《經濟通通訊社記者劉孝言、吳藹林２７日報道》全人類有史以來最大的首次公開募股
（ＩＰＯ）──螞蟻集團（０６６８８）今起招股，市場消息人士指，由於螞蟻集團已獲大幅度
超購，機構投資者認購截止日期由本周四（２９日）提早至本周三（２８日）。投資者白表
ｅＩＰＯ認購維持由即日起至本周五（３０日）中午截止。多位專家都看好螞蟻ＩＰＯ，認為值
得認購。
　　螞蟻集團公開發售約１６﹒７０７億股Ｈ股，每股發行價８０元，集資約１３３６﹒５６億
元，每手５０股入場費約４０４０﹒３１元，香港公開發售佔４１７６﹒８萬股Ｈ股，佔發售股
份的２﹒５％，將１１月５日主板上市。螞蟻集團中港兩地ＩＰＯ集資規模合共約３４５億美元
，超越沙地阿美（集資２９０億美元）成為史上最大規模ＩＰＯ。集團市值將達到３１５０億美
元左右，與摩根大通相若，是高盛的四倍。
　　螞蟻估值屢屢上調，摩根士丹利就給予螞蟻估值３３３０億美元至４５７０億美元（約
２﹒６萬億港元至３﹒５６萬億港元），相當於明年預測市盈率３２﹒９倍至４５﹒２倍，加上
其電子商務業務性質，收入及盈利增長前景非常吸引。由於螞蟻ＩＰＯ集資額龐大，國際指數公
司ＭＳＣＩ考慮將螞蟻集團ＩＰＯ納入「快車道」，將其快速納入ＭＳＣＩ中國指數，相信會受
被動資金大力追捧。

＊麥嘉嘉：入場費較低利好認購，用孖展加人頭策略入票＊

　　申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，螞蟻入場費較低利好認購氣氛，
預期認購情況將熱烈，據知現時國際配售方面仍是供不應求，呼籲投資者可用孖展加人頭策略入
票。今次螞蟻採Ａ＋Ｈ股同步方式上市，她認為內地投資者的積極性較大，但港股市場的優勢在
於其國際性，可吸引較多外資流入，港股市場亦有不同指數及快速納入機制，有利螞蟻未來走勢
，預期Ａ股和Ｈ股的價格並不會出現太過分化的情況。麥嘉嘉續稱，今日僅為螞蟻第一日招股，
談論升幅言之尚早，中長線投資者宜待股份脫離供求關係主導後才分段吸納。

＊李偉傑：孖展利息合理不妨一試，料首日回報一至兩成＊

　　財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，螞蟻孖展收費尚為合理，多間劵商亦為螞蟻預
留孖展額，銀行也為螞蟻提供新股認購優惠，以借８０餘萬元抽１００００股為例，利息成本也
只需約３１０元。加上阿里巴巴（０９９８８）大規模認購螞蟻Ａ股股份後，內地投資者對螞蟻
的需求可能轉至Ｈ股，預計螞蟻Ｈ股上市當日升幅可達一至兩成，倘若當日升幅較保守也可繼續
持有，因其基本面穩健，適合作中長線投資。他估計螞蟻大概１００手穩獲一手，投資者除認購
外亦可保留資金於首日追入或加倉。
　　事業上，券商及銀行已為投資者孖展認購螞蟻集團作好準備。有大型銀行已為個人客戶預留
超過１０００億元資金作螞蟻新股認購貸款。另外，據分析，螞蟻集團Ｈ股入場費４０４０元，
假設借孖展１００萬元，為期５日，利息計算約５５０元（假設年息３﹒９８％），若僅獲派一
手，首掛升１４％可回本。

＊影子股已連日熱炒，阿里巴巴仍相對看好＊

　　李偉傑稱，近日螞蟻相關股份已被接連炒上，相信到時螞蟻上市後對影子股影響不會很明顯
，相關股份受刺激上揚幅度不會很大，料京東（０９６１８）等相關概念股未必可以隨螞蟻再炒
上，但其看好持有螞蟻３３％股權的阿里巴巴，因為其於螞蟻的關連性高，母憑子貴的機會較大
，即使未獲炒上，他亦認為現時阿里不算貴，可望就雙十一業績於近日有較好表現。

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