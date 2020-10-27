港股低開７８點報２４８３９點，國指跌７１點，科指軟２７點

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股大跌，消息指華府無計劃控制新型肺炎疫情，拖累亞

洲股市氣氛，日經跌７６點，首爾指數跌３點，港股則低開７８點。個股方面，大摩將小米（０

１８１０）評級由「跑贏大市」下調至「持平」，消息拖累股價跌２﹒７５％；另外油價繼續下

挫，中海油（００８８３）低開２﹒２２％。恆生指數開報２４８３９點，跌７８點或跌０﹒３

２％，主板成交３８﹒６７億元。國企指數報１００５４，跌７１點或跌０﹒７１％。恆生科技

指數報７４５７，跌２７點或跌０﹒３６％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒４７％，報３２﹒４元，以現價計，該股暫連

升４日，累計升幅５﹒１９％；香港交易所（００３８８）無升跌，報３６８元；騰訊控股（０

０７００）升０﹒６２％，報５６５元；中國移動（００９４１）跌１﹒７７％，報５０元；友

邦保險（０１２９９）升０﹒１３％，報７８﹒２５元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團（０１８１０） ２１﹒２５元 跌２﹒７５％

中海油 （００８８３） ７﹒５０元 跌２﹒２２％

瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒２０元 跌１﹒８６％

中國人壽（０２６２８） １８﹒７４元 跌１﹒７８％

中國移動（００９４１） ５０﹒００元 跌１﹒７７％

太古Ａ （０００１９） ３６﹒８５元 跌１﹒７３％

華潤置地（０１１０９） ３３﹒４０元 跌１﹒６２％

中石化 （００３８６） ３﹒１５元 跌１﹒５６％

中國聯通（００７６２） ５﹒４５元 跌１﹒４５％

恆基地產（０００１２） ２８﹒６５元 跌１﹒３８％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團（０１８１０） ２１﹒２５元 跌２﹒７５％

鴻騰精密（０６０８８） ３﹒７１元 跌２﹒３７％

瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒２０元 跌１﹒８６％

美團點評（０３６９０） ２５８﹒００元 跌１﹒６８％

比亞迪電子（００２８５） ３６﹒９０元 跌１﹒６０％

同程藝龍（００７８０） １３﹒７６元 跌１﹒４３％

中芯國際（００９８１） ２０﹒２０元 跌０﹒９８％

貓眼娛樂（０１８９６） １１﹒５２元 跌０﹒８６％

京東集團（０９６１８） ３１３﹒４０元 跌０﹒８２％

閱文集團（００７７２） ６４﹒００元 跌０﹒７８％

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（ｕｌ）

