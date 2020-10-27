《盤後部署》中港市場未見利淡消息，料港股２４２００點見支持

《經濟通通訊社２７日專訊》歐美新型肺炎確診宗數持續高企，特朗普政府無計劃控制新型

肺炎疫情，加上抒困方案達成無期，拖累隔晚美股三大指數下挫。港股假期後復市，低開７８點

，報２４８３９點，其後跌幅一度收窄至４６點，由重磅科技股及匯控（００００５）撐市，不

過在疫情陰霾之下三桶油走低，人民幣中間價三連跌利淡內房股，恆指跌幅最多擴大至３１６點

見２４６０２點；午間公布業績的匯控，焦點在於行政總裁祈耀年稱若情況允許，將尋求派付較

保守股息，帶動股價一度抽升至近兩個月高。傳資本市場基礎制度改革，擬合併深交所主板與中

小板，Ａ股兩市午後倒升並輕微高收，恆指收跌１３１點或０﹒５３％，報２４７８７點，百天

線（２４７４４點）失而復得，主板成交１３０５﹒２億元，較假期前多１６﹒９％。國指收報

１０００３點，跌１２２點或１﹒２１％。

科指表現跑贏大市，主要受惠盤中破頂的騰訊（００７００）貢獻逾１００點升幅，科指收

升６３點或０﹒８４％，報７５４７點。

Ａ股兩市低開高走，上證綜指收報３２５４點，升３點或０﹒１％；深證成指收報

１３２６９點，升７８點或０﹒５９％。兩市總成交６３１２﹒５５億人幣，較周一少

０﹒３７％。



＊內地股市再迎改革，傳深交所主板與中小板合併＊



美國總統大選結果快將揭盅，而貝萊德正在沽空美元，該行預期前所未有的財政及貨幣刺激

將使美元跌勢持續，無論將來誰入主白宮，美元跌勢至少會持續一至三年。

貝萊德亞洲信貸團隊主管賽思表示，美元的下跌趨勢可能因為選舉結果而出現暫時停頓，但

長期來看，美元的疲軟趨勢可能根深蒂固。至於人民幣、印度盧比、印尼盧比最有機會從疲軟的

美元中獲益，因為投資者正尋求更高收益的資產及增長。

《財新》引述中證監監管人士消息指，深交所主板與中小板合併事宜已在日程上。稱深交所

主板長期以來沒有發行融資功能，主板和中小板的上市和監管要求也基本一致，沒有區分的必要

性。而主板和中小板合併後，不再拘泥於企業大小進行區分，只要符合上市標準，都在主板上市

。報道又指，從今後的發展架構來看，上交所是主板及科創板，深交所是主板及創業板，整體交

易所布局上會形成協調。



＊周內多隻內險公布季績，留意板塊上落＊



螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）今日開始招股，已篤定成為有記錄以來集資

規模最大的ＩＰＯ，料至螞蟻公布招股結果，市場成交額將續步減少。另外，深交所主板與中小

板合併事宜的消息傳出，撞正第１９屆五中全會召開，相信並非偶然，今天遇上淡市，單看滬深

指數上落未見市場對相關消息有太大反應，仍須待更多細節公布。

技術上，恆指今日的陰燭成吊頸之勢，屬利淡訊號，但事實上香港和中國市場並未見利淡消

息，即使整體大市要回調，估計亦是市場套現抽螞蟻居多，預期恆指在二十天線，即２４２００

點附近見支持。板塊方面，平保（０２３１８）和國壽（０２６２８）將於今日收市後和明日公

布今年第三季業績，今天股價隨市走軟，投資者可多加留意。（ｎｓ）

