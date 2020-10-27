傳英國央行考慮容許銀行明年恢復派息，正磋商協議

《經濟通通訊社２７日專訊》據英國《倫敦時報》報道指，英國監管機構正考慮允許銀行明
年起恢復派息，據悉英國央行和商業銀行正磋商一項協議，在銀行資本緩衝強勁，並繼續發放信
貸下，容許銀行向股東派息。
英國審慎監管局（ＰＲＡ）今年３月底向英國７間主要銀行發信，要求他們因應疫情暫停派
息，以預留額外資本支持企業。（ａｌ）
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