  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/10/2020 17:02

《台股攻略－馮偉明》觀望氣氛濃厚，台股跌３４點收市

　　《台股攻略》昨晚美股全面重挫，影響今日（２７日）台股開低走低。加權指數收
１２８７５點，跌３４點，成交金額萎縮至新台幣１５７３億元。
　　三大蘋果概念股今日走勢疲弱，台積電反覆向下，最多曾跌超過１％，收新台幣４４７元，
跌新台幣３元。大立光遭逢沽壓，收新台幣３１６５元，跌新台幣３０元。鴻海股價全日在新台
幣８０元附近徘徊，收新台幣８０元，跌新台幣０﹒２０元。至於其他電子權值股，聯發科星期
五舉行法說會，市場憧憬其第三季業績表將創新高，刺激股價飆升近２％，收新台幣６８５元，
升新台幣１１元。台達電星期四（２９日）公布業績，預測其第四季盈利依然樂觀，股價今日逆
市大升近４％，收新台幣２０３元，升新台幣８﹒５０元。聯電尾市獲大量買盤進場支持，股價
轉勢上升，收新台幣３３﹒５０元，升新台幣０﹒５０元。中小型股方面，藥華藥今日反彈超過
７％，收新台幣８０﹒８０元，升新台幣５﹒６０元；生華科及醣聯亦獲資金入市支持，亮燈漲
停，分別收新台幣２０４元及２５﹒７０元，升新台幣１８﹒５０元及２﹒３０元。
　　美國總統大選進入倒數階段，市場觀望氣氛濃厚，台股能否再度挑戰１３０００點大關，有
待大選過後才有分曉。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/10/2020
【螞蟻上市】螞蟻H股入場費低利認購氣氛　掛牌表現料受A股帶動
香港要聞27/10/2020
【新冠肺炎】林鄭：目標下月實行星港旅遊氣泡　冀恢復與內地交往
香港政情27/10/2020
【香港政情】林鄭下周二赴京　料施政報告如期下月底出爐
FOCUS27/10/2020
【FOCUS】中美政冷經熱加劇　「台灣牌」愈加顯眼
開市Good Morning27/10/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：看好螞蟻集團可抽多手
財經熱話23/10/2020
《股市一周》美國大選進入直路　港股全周漲531點連升四星期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>