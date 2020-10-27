《台股攻略－馮偉明》觀望氣氛濃厚，台股跌３４點收市

《台股攻略》昨晚美股全面重挫，影響今日（２７日）台股開低走低。加權指數收

１２８７５點，跌３４點，成交金額萎縮至新台幣１５７３億元。

三大蘋果概念股今日走勢疲弱，台積電反覆向下，最多曾跌超過１％，收新台幣４４７元，

跌新台幣３元。大立光遭逢沽壓，收新台幣３１６５元，跌新台幣３０元。鴻海股價全日在新台

幣８０元附近徘徊，收新台幣８０元，跌新台幣０﹒２０元。至於其他電子權值股，聯發科星期

五舉行法說會，市場憧憬其第三季業績表將創新高，刺激股價飆升近２％，收新台幣６８５元，

升新台幣１１元。台達電星期四（２９日）公布業績，預測其第四季盈利依然樂觀，股價今日逆

市大升近４％，收新台幣２０３元，升新台幣８﹒５０元。聯電尾市獲大量買盤進場支持，股價

轉勢上升，收新台幣３３﹒５０元，升新台幣０﹒５０元。中小型股方面，藥華藥今日反彈超過

７％，收新台幣８０﹒８０元，升新台幣５﹒６０元；生華科及醣聯亦獲資金入市支持，亮燈漲

停，分別收新台幣２０４元及２５﹒７０元，升新台幣１８﹒５０元及２﹒３０元。

美國總統大選進入倒數階段，市場觀望氣氛濃厚，台股能否再度挑戰１３０００點大關，有

待大選過後才有分曉。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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