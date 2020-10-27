《窩輪豪情－梁業豪》港股好友大戶未被嚇退

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為金融業、原材

料業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為工商銀行

（０１３９８）、中升控股（００８８１）與中國太保（０２６０１），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首

選石藥集團（０１０９３）、中國移動（００９４１）與粵海投資（００２７０）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、綜合企業與能源業。此外，恆生

綜合大型股指數成份股中，超短線投機價值最高的股票現為工商銀行、中國太保與中石化

（００３８６），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選石藥集團、中國移動與小米（０１８１０）。

恆指低開幅度只得７９點，遠小於合理跌幅的３８５點，證明昨晚（２６日）美股的顯著跌

勢並沒有將港股好友大戶嚇退。當然，我們須看到好友大戶將即市防線上移，才可假設即市跌浪

底已經出現。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

