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即市新聞

27/10/2020 09:35

《窩輪豪情－梁業豪》港股好友大戶未被嚇退

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為金融業、原材
料業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為工商銀行
（０１３９８）、中升控股（００８８１）與中國太保（０２６０１），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首
選石藥集團（０１０９３）、中國移動（００９４１）與粵海投資（００２７０）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、綜合企業與能源業。此外，恆生
綜合大型股指數成份股中，超短線投機價值最高的股票現為工商銀行、中國太保與中石化
（００３８６），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證
或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選石藥集團、中國移動與小米（０１８１０）。
　　恆指低開幅度只得７９點，遠小於合理跌幅的３８５點，證明昨晚（２６日）美股的顯著跌
勢並沒有將港股好友大戶嚇退。當然，我們須看到好友大戶將即市防線上移，才可假設即市跌浪
底已經出現。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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