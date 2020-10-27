【美國大選】特朗普在德克薩斯州輕微領先，佐治亞州選情膠著

《經濟通通訊社２７日專訊》美國民主黨總統候選人拜登、總統特朗普在佐治亞州的支持

率旗鼓相當，而目前提前投票人數已超過２０１６年數據。

據《紐約時報》及錫耶納學院的最新民意測驗，特朗普在德克薩斯州領先拜登４個百分點，

不過一周前其他三項民調顯示兩位候選人在該州旗鼓相當。

特朗普在今次民調以４７％比４３％領先拜登，誤差率為３﹒８個百分點。特朗普更在該州

接受大學教育的白人選民中領先２４個百分點。

特朗普周一（２６日）在賓夕法尼亞州的競選活動中表示，他在三個傳統的共和黨州份的民

意調查中表現良好，又自誇自己在蒙大拿州的民調中遙遙領先。不過據《紐約時報》最近進行的

民意調查顯示，特朗普的確在蒙大拿領先拜登６個百分點。

而據佐治亞大學公共與國際事務學院周一發布的民調結果顯示，４７％選民支持拜登，

４６％支持特朗普，而自１９９２年以來民主黨總統候選人從未在佐治亞州獲勝。

另外據Ｕ﹒Ｓ﹒ Ｅｌｅｃｔｉｏｎｓ Ｐｒｏｊｅｃｔ統計，距離大選投票日還有八日之

際，已有５９４０萬美國人提前投票或通過郵寄選票投票，而上年提前投票總人數僅約５８００

萬。（ａｌ）

