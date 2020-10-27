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27/10/2020 09:30

《談國論企－黎偉成》習近平：決不允許侵犯分裂神聖領土

　　《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平２０２０年１０月２３日，
在抗美援朝７０周年大會發表重要講話時，嚴正指出「決不會坐視國家主權、安全、發展利益受
損」和「決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土」，強調「一旦發生這樣的嚴重
情況，中國人民必將予以迎頭痛擊」，更明確表示「任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，最終必然
是死路一條」，肯定是對準特朗普美帝國白人主義作出嚴重警告。
　
＊終要對無恥無信特朗普作十分嚴重警告＊
　
　　需要嚴肅地指出者，為習近平的講話有十分高度的針對性和警告性，重點有：
　
　　最重要之處，為（一）這是習近平在《紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰７０周年大會
》所發表的重要講話，主題是「抗美援朝」，即以「抗美」為主的採取實際行動，才能夠達成「
援朝」的目標，經歷凡七個年代之後如斯高規格地舉行紀念大會，朝鮮現今即使面對美國封鎖圍
堵，但有中俄友邦之護，和南北韓的關係反覆有進地改善，「援朝」不必，故（Ｉ）「抗美」顯
然不是狹義地指朝鮮半島之局，而是廣義地論及美帝國霸權主義泛濫之於世界，更甚者為特朗普
入主白宮以來對環球各國，特別是中國，肆無忌憚地搞霸權、霸道、霸凌行徑，也就是中國以至
世界各國要「抗美」的現實。
　　極端嚴重者，乃（ＩＩ）習近平一直未有對特朗普上台以來反華壓華行徑，包括在經貿、企
業、人員等許許多多的無法無理打壓，始終未有直接或間接的表示，繼續與言而無信的特廝保持
「聯繫」，而讓各級官員進行磋商談判、表態，故這次在「抗美援朝」７０周年大會上直接「抗
美」，充分表明習近平對特朗普及蓬佩奧近期日日夜夜、分分秒秒無法、無恥地從言與行狠狠打
壓中國提出的警告，是絕不留情的。
　　抗美有如斯逼切的需要，乃因（二）習近平明確地指出的「我們決不會坐視國家主權、安全
、發展利益受損」，所言的重點在於（１）最重要的，國家主權。此因美帝國霸權主義者近期不
斷派軍機、戰艦「巡航」台灣海峽，甚至有傳軍機近日跨越中國台灣島，乃極端嚴重的主權挑釁
，由是習近平於「抗美援朝」紀念大會上提出的國家主權，肯定是對特朗普等美帝國霸權主義者
作十分、十分嚴重的警告，而香港在施行《港區國安法》後亂港反中力量不敢再明目張膽胡作非
為，即：千萬不要支持「台獨」。
　　正正因為特朗普等搞台灣之劣行，使（２）中國要力保國家主權，要保國家的安全，因美帝
近期頻頻對中國台灣省售武，使「台獨」綠營頗有「以為」。
　　和（３）發展利益。即使特朗普挑起的對華貿戰，因未能取得任何「甜頭」，而對中國的特
別是科技企業、人員進行的打壓、封殺，無法、無理、無恥，對中國的發展利益，甚至可以引伸
到世界各國或地區的發展利益，有十分嚴重的不必要負面影響和壓力，當然要「抗美」，反制、
痛擊，使美帝不敢繼續胡作非為，才可以保住中國以至世界各國或地區應有的合法合理發展利益

　
＊料會義無反悔的採軍事行動狠壓台獨＊
　
　　惹人注目者，更為（三）習近平力表「堅持和發展中國特色社會主義，必須統籌發展和安全
、富國和強軍」，所指之「強軍」，乃富國和發展、安全最首要的保證，因「沒有一支強大的軍
隊，就不可能有強大的祖國」，所言甚是。美帝國霸權如斯霸道、霸凌，就是擁有１２個航空母
艦的戰鬥群組，和先進、優質的各種各樣戰鬥武器，要「抗美」，一定要有強大的軍力，才可以
有對等的磋商和商判權，否則便肯定受美帝欺凌，故中國強軍，是抗美帝以衛國保家之道，對勁

　　我絕對看不起特朗普等，更因（四）美國居然有論大陸「攻台」的軍力「有限」，實為廢言
，因（１）大陸的軍力建設和發展，繼續為保衛為主，但近年強化為要強力打壓「台獨」的近岸
登島戰，特別是所建已下水的０７５型兩棲攻擊艦等，都是對準和狠狠打擊「台獨」而為之，與
過去的純軍演有很大不同，是之為「我們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損」的重點。
　　和（２）打近岸戰，大陸是強有力的。因大陸擁兩航母戰鬥群，更有航母殺手東風３１型導
彈，震懾「台獨」軍事力量的同時，美帝亦不一定能夠有力「保台（獨）」。
　　習近平強調「中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」，指出「
任可搞霸權、霸道、霸凌的行徑，最終必然是死路一條」，對特朗普等美國一眾劣質、下等政棍
，是十分嚴重的警告。
　　一直以所謂「美國優先」的霸權、霸道、霸凌的特朗普，未必可以連任，即使可以，「最終
必然是死路一條」。憑選票把無恥無信無法的特朗普拉下來，對美國，對中國，對全世界，有百
利而無一弊。《資深財經評論員　黎偉成》
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