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即市新聞

27/10/2020 10:09

《異動股》騰訊升逾２％破頂，旗下手游上周吸金５０００萬美元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》騰訊控股（００７００）現價升２﹒４９％，報５７５﹒５元
，該股成交約７５９萬股，涉資４３﹒３９億元。股份盤中高見５７９元，創下上市新高。
　　由古龍正版授權的騰訊旗下遊戲《天涯明月刀》於１０月１６日上線，隨即成為中國Ａｐｐ
　Ｓｔｏｒｅ手游收入榜，上周預計收入近５０００萬元，打破去年《完美世界》上市首周紀錄

　　現時，恆生指數報２４７８４，跌１３４點或跌０﹒５４％，主板成交３４２﹒１９億元。
國企指數報１００３５，跌９０點或跌０﹒８９％。恆生科技指數報７５５９，升７４點或升１
﹒００％。即月期指新報２４７４９，跌１７０點，低水３６點。即月國指期貨報１００２３，
跌９７點，低水１２點。
　　上證綜合指數報３２４４﹒７７，跌６﹒３５點或跌０﹒２０％，成交６３３﹒０７億元人
民幣。深證成份指數報１３２２５﹒９２，升３４﹒６８點或升０﹒２６％，成交１４２３﹒２
７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　５７５﹒５０元　　　升２﹒４９％
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　　８﹒６６元　　　升１﹒４１％
　　樂遊科技（０１０８９）　　　３﹒２６元　　　升１﹒２４％
　　天鴿互動（０１９８０）　　　０﹒６０元　　　升１﹒６９％
　　火岩控股（０１９０９）　　　５﹒２６元　　　升０﹒７７％
　　遊萊互動（０２０２２）　　０﹒０７９元　　　升２﹒６０％
　　心動公司（０２４００）　　３５﹒７０元　　　升３﹒９３％
　　金山軟件（０３８８８）　　３９﹒２０元　　　升２﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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