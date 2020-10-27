《異動股》騰訊升逾２％破頂，旗下手游上周吸金５０００萬美元

《經濟通通訊社２７日專訊》騰訊控股（００７００）現價升２﹒４９％，報５７５﹒５元

，該股成交約７５９萬股，涉資４３﹒３９億元。股份盤中高見５７９元，創下上市新高。

由古龍正版授權的騰訊旗下遊戲《天涯明月刀》於１０月１６日上線，隨即成為中國Ａｐｐ

Ｓｔｏｒｅ手游收入榜，上周預計收入近５０００萬元，打破去年《完美世界》上市首周紀錄

。

現時，恆生指數報２４７８４，跌１３４點或跌０﹒５４％，主板成交３４２﹒１９億元。

國企指數報１００３５，跌９０點或跌０﹒８９％。恆生科技指數報７５５９，升７４點或升１

﹒００％。即月期指新報２４７４９，跌１７０點，低水３６點。即月國指期貨報１００２３，

跌９７點，低水１２點。

上證綜合指數報３２４４﹒７７，跌６﹒３５點或跌０﹒２０％，成交６３３﹒０７億元人

民幣。深證成份指數報１３２２５﹒９２，升３４﹒６８點或升０﹒２６％，成交１４２３﹒２

７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ５７５﹒５０元 升２﹒４９％

ＩＧＧ （００７９９） ８﹒６６元 升１﹒４１％

樂遊科技（０１０８９） ３﹒２６元 升１﹒２４％

天鴿互動（０１９８０） ０﹒６０元 升１﹒６９％

火岩控股（０１９０９） ５﹒２６元 升０﹒７７％

遊萊互動（０２０２２） ０﹒０７９元 升２﹒６０％

心動公司（０２４００） ３５﹒７０元 升３﹒９３％

金山軟件（０３８８８） ３９﹒２０元 升２﹒２２％

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（ｕｌ）

