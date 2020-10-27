《異動股》匯控午後升幅擴大至逾４％，上季稅前利潤勝市場預期

《經濟通通訊社２７日專訊》匯豐控股（００００５）現價升４﹒３４１％，報３３﹒６５

０元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅９﹒２５％。該股成交約４７７０萬股，涉資１５

﹒６８億元。

匯控中午公布，截至今年９月底止，第三季列帳基準除稅前利潤為３０﹒７４億美元，按年

跌３６﹒４％，按季大升１﹒８２倍，遠較市場預期為佳，每股基本盈利０﹒０７美元。

第三季經調整除稅前利潤４３﹒０４億美元，按年跌２０﹒６％，按季升６５﹒８％，平均

普通股股東權益回報為３﹒２％，按年跌３﹒８個百分點。

匯控首９個月列帳基準除稅前利潤為７３﹒９２億美元，按年跌５７﹒１％；經調整除稅前

利潤９９﹒３９億美元，按年跌４３﹒８％。

現時，恆生指數報２４６８０，跌２３８點或跌０﹒９６％，主板成交７６３﹒５０億元。

國企指數報９９７５，跌１５０點或跌１﹒４８％。恆生科技指數報７４８４，跌０點或跌０﹒

００％。

即月期指新報２４６４６，跌２７３點，低水３５點。即月國指期貨報９９６９，跌１５１

點，低水６點。

上證綜合指數報３２３８，跌１２點或跌０﹒３７％，成交１３１４﹒４４億元人民幣。深

證成份指數報１３１７８，跌１２點或跌０﹒１０％，成交２６４５﹒３４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

匯豐控股（００００５） ３３﹒６５０元 升４﹒３４１％

恆生銀行（０００１１） １２２﹒０００元 升０﹒２４７％

東亞銀行（０００２３） １４﹒０６０元 跌２﹒０８９％

大新銀行（０２３５６） ６﹒７７０元 跌０﹒５８７％

中銀香港（０２３８８） ２２﹒２００元 升０﹒６８０％

渣打集團（０２８８８） ３９﹒４００元 跌１﹒００５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｃ）

