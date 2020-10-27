《午市前瞻》五中全會穩滬深兩市，港股料２４５００點見支持

《經濟通通訊社２７日專訊》多國新冠肺炎病例持續反彈，市場憂慮新冠疫情及關注中美關

係，美股隔晚下挫，道指插６５０點，港股假後復市，低開７８點，報２４８３９，其後跌幅一

度收窄。重磅科技股及匯控撐市，不過大市仍反覆向下，穿１００天線（２４７４３點），最多

跌逾３００點，低見２４６０２點，失守１０天線（約２４６０７點）。港股半日收報２４６２

９，跌２８８點或跌１﹒１６％，主板成交７５４﹒４８億元。國企指數失守一萬關，半日報９

９７０，跌１５４點或跌１﹒５３％。科指跌１０點或０﹒１３％，報７４７４點。

Ａ股偏軟，上證綜合指數報３２３７，跌１３點或跌０﹒４１％，成交１２９９﹒６６億元

人民幣。深證成份指數報１３１７３，跌１８點或跌０﹒１４％，成交２６２４﹒８０億元人民

幣。

重磅股方面，金融股回吐，拖低大市，友邦保險（０１２９９）跌２﹒７５％，報７６元；

平保（０２３１８）跌２﹒３７％，報８４﹒３元；工行（０１３９８）跌３﹒９８％，報４﹒

５８元。英國《倫敦時報》引述消息報道，英倫銀行近日與當地商業銀行商討，如果銀行有足夠

資本吸收壞賬風險，以及承諾繼續放貸支持實體經濟，當地註冊銀行明年或可恢復派股息。今日

公布季度業績的匯控（００００５），股價暫錄四連升，最高見過３３﹒４元，半日揚１﹒８６

％，報３２﹒８５元。螞蟻集團招股，港交所（００３８８）跌１﹒４７％，報３６２﹒６元。

中資電訊股個別發展，中移動（００９４１）跌１﹒６７％，報５０﹒０５元；中聯通（００７

６２）跌１﹒２７％，報５﹒４６元；中電信（００７２８）升３﹒９２％，報２﹒６５元。



＊騰訊表現一枝獨秀，領漲藍籌兼創新高＊



美國上訴法院駁回司法部申請，容許政府即時把騰訊（００７００）的手機應用程式ＷｅＣ

ｈａｔ下架，騰訊創上市新高，最高見過５８８﹒５元，半日揚３﹒２９％，報５８０元。阿里

巴巴（０９９８８）跌０﹒９４％，報２９５﹒２元；京東集團（０９６１８）跌０﹒８２％，

報３１３﹒４元；美團點評（０３６９０）升０﹒３８％，報２６３﹒４元。大摩發表報告指，

憂慮華為及印度競爭，將降小米（０１８１０）評級至與大市同步，小米集團跌３﹒６６％，報

２１﹒０５元。金山軟件（０３８８８）逆市０﹒９１％，報３８﹒７元；金山軟件附屬北京金

山辦公首三季歸屬於股東的淨利潤５﹒９５億元人民幣，升１﹒９１倍。發盈喜的阿里健康（０

０２４１）升２﹒７％，報２０﹒９元。

由於市場憂歐美疫情再爆發，且利比亞油產回升，帶動油價周一挫逾３％。本港油股普遍下

挫，中海油（００８８３）跌４﹒６９％，報７﹒３１元；為表現最差藍籌。中石化（００３８

６）跌２﹒８１％，報３﹒１１元；中石油（００８５７）跌１﹒７４％，報２﹒２６元；中海

油田服務（０２８８３）跌４﹒１１％，報５﹒１３元。



＊螞蟻上市市場或水緊，中資券商股受壓＊



濠賭股向下，金沙（０１９２８）跌２﹒７３％，報２８﹒５５元；母企拉斯維加斯金沙集

團表示，正在考慮出售其位於拉斯維加斯的旗艦賭場資產，包括兩個度假村及大型會議中心。銀

河娛樂（０００２７）跌２﹒０３％，報５３﹒１５元；永利澳門（０１１２８）跌２﹒９１％

，報１１﹒３６元；澳博控股（００８８０）跌２﹒８２％，報８﹒２８元；新濠國際（００２

００）跌０﹒７５％，報１３﹒２元。

螞蟻集團中港ＡＨ招股，市場憂慮資金持續被抽走，中資券商股今早明顯受壓，光大證券（

０６１７８）插９９﹒４％，報６﹒７５元；公司將於明日（２８日）公布業績。中信証券（０

６０３０）插５﹒６５％，報１７﹒０２元；眾安在線（０６０６０）跌３﹒６３％，報３８﹒

４５元；中國銀河（０６８８１）跌４﹒１７％，報４﹒３７元；中金公司（０３９０８）跌５

﹒６９％，報１７﹒９元。



＊華晨母企陷財困，半日跌近６％＊



長汽（０２３３３）首三季按年少賺一成一，股價裂口低開逾８％，半日跌幅收窄至４﹒４

３％，報１２﹒５２元；華晨（０１１１４）母公司華晨汽車集團陷入財困，股價今早受壓，跌

５﹒９％，報６﹒７元；吉利汽車（００１７５）跌０﹒６１％，報１６﹒２元；廣汽集團（０

２２３８）跌３﹒２２％，報７﹒５２元。

Ｔｅｓｌａ概念股逆市向上，比亞迪（０１２１１升１﹒２５％，報１３７﹒６元；上周發

盈喜的贛鋒鋰業（０１７７２），股價今早炒上，升７﹒１％，報４６﹒７５元；恆大汽車（０

０７０８）跌９﹒１４％，報２４﹒３５元；洛陽鉬業（０３９９３）跌２﹒４３％，報２﹒８

１元。



＊麥嘉嘉：英倫銀行或容許派息助減不明朗，匯控上望３４﹒５元＊



歐美新型肺炎確診宗數持續高企，特朗普政府無計劃控制新型肺炎疫情，拖累今早恆指一度

跌逾３００點，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，恆指現時屬高位整固

階段，跌幅只屬正常調整。近來ｉＢｏｎｄ發售和螞蟻（０６６８８）招股凍資，制止港股上升

動力，同時中共第１９屆五中全會正召開，有利Ａ股穩定，預期恆指支持位於２４５００點，２

５０００點見阻力。

按匯控（００００５）第三季業績今日午間公布，有傳英倫銀行正計劃容許銀行向股東派息

，麥嘉嘉指，消息有利降低匯控股價的不明朗因素，技術阻力位於百天線，即３４﹒５元附近位

置。她提醒，投資者在考慮購入該股時，仍要注意整體經濟環境，貸款質素等。（ｃａ、ｎｓ）

