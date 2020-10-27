《美元走勢－羅明立》歐疫情未受控央行或需出手，歐元續低位吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒８４ １０４﹒６７ １０４﹒７４

歐元╱美元 １﹒１８３６ １﹒１８０８ １﹒１８３１

英鎊╱美元 １﹒３０４５ １﹒３０１４ １﹒３０３６

美元╱瑞郎 ０﹒９０８１ ０﹒９０６１ ０﹒９０６７

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９７ ７﹒７５００

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《美元走勢》周一（２６日）投資者對紓困計劃遲遲未能出台，加上疫情擴大的憂慮，美股

急跌，一度挫近千點，最終亦跌６００多點。選戰方面，拜登電郵門未見進一步打擊其選情，民

調上繼續領先特朗普，相當多選民已提早投票，估計今次投票率將頗高。雖然估計拜登勝出的機

會較高，但由於特朗普鐵粉不容低估，加上民調並不可靠，結果仍有變數；而且，就算有選舉結

果仍然可能引發危機，因此美國總統大選在未來兩周將成為全球關注焦點。

匯市方面，美匯上周跌至９２﹒５０附近見反彈，歐洲疫情同樣未見受控，經濟復甦將受到

打擊，央行或需推行更多貨幣政策刺激經濟，歐元回落至１﹒１８邊緣，支持位１﹒１７６０未

失守可繼續低位吸納，同時留意波動性將增加。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８００ １﹒１９００ １﹒１７６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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