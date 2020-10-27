《美元走勢－羅明立》歐疫情未受控央行或需出手，歐元續低位吸納

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０４﹒８４ １０４﹒６７ １０４﹒７４
歐元╱美元 １﹒１８３６ １﹒１８０８ １﹒１８３１
英鎊╱美元 １﹒３０４５ １﹒３０１４ １﹒３０３６
美元╱瑞郎 ０﹒９０８１ ０﹒９０６１ ０﹒９０６７
美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９７ ７﹒７５００
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《美元走勢》周一（２６日）投資者對紓困計劃遲遲未能出台，加上疫情擴大的憂慮，美股
急跌，一度挫近千點，最終亦跌６００多點。選戰方面，拜登電郵門未見進一步打擊其選情，民
調上繼續領先特朗普，相當多選民已提早投票，估計今次投票率將頗高。雖然估計拜登勝出的機
會較高，但由於特朗普鐵粉不容低估，加上民調並不可靠，結果仍有變數；而且，就算有選舉結
果仍然可能引發危機，因此美國總統大選在未來兩周將成為全球關注焦點。
匯市方面，美匯上周跌至９２﹒５０附近見反彈，歐洲疫情同樣未見受控，經濟復甦將受到
打擊，央行或需推行更多貨幣政策刺激經濟，歐元回落至１﹒１８邊緣，支持位１﹒１７６０未
失守可繼續低位吸納，同時留意波動性將增加。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８００ １﹒１９００ １﹒１７６０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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