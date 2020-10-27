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即市新聞

27/10/2020 15:39

《美元走勢－羅明立》歐疫情未受控央行或需出手，歐元續低位吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒８４　　　１０４﹒６７　　　１０４﹒７４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８３６　　　１﹒１８０８　　　１﹒１８３１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０４５　　　１﹒３０１４　　　１﹒３０３６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０８１　　　０﹒９０６１　　　０﹒９０６７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周一（２６日）投資者對紓困計劃遲遲未能出台，加上疫情擴大的憂慮，美股
急跌，一度挫近千點，最終亦跌６００多點。選戰方面，拜登電郵門未見進一步打擊其選情，民
調上繼續領先特朗普，相當多選民已提早投票，估計今次投票率將頗高。雖然估計拜登勝出的機
會較高，但由於特朗普鐵粉不容低估，加上民調並不可靠，結果仍有變數；而且，就算有選舉結
果仍然可能引發危機，因此美國總統大選在未來兩周將成為全球關注焦點。
　　匯市方面，美匯上周跌至９２﹒５０附近見反彈，歐洲疫情同樣未見受控，經濟復甦將受到
打擊，央行或需推行更多貨幣政策刺激經濟，歐元回落至１﹒１８邊緣，支持位１﹒１７６０未
失守可繼續低位吸納，同時留意波動性將增加。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８００　　　１﹒１９００　　　１﹒１７６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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