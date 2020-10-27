《本港樓市》柏傲莊Ｉ兩周速沽７６７伙，第２期快開價

沙田新盤戰升溫。新世界（０００１７）沙田大圍站上蓋項目柏傲莊Ｉ在過去兩天進行次輪

銷售，悉數售罄３７８伙，項目兩周內極速沽出７６７伙可售單位，套現８４億，發展商緊接推

柏傲莊ＩＩ，計劃日內開價；而同區多石街項目命名瓏珀山短期出擊，最快下月開售。

《香港經濟日報》

