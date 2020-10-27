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27/10/2020 08:34

《本港樓市》柏傲莊Ｉ兩周速沽７６７伙，第２期快開價

　　沙田新盤戰升溫。新世界（０００１７）沙田大圍站上蓋項目柏傲莊Ｉ在過去兩天進行次輪
銷售，悉數售罄３７８伙，項目兩周內極速沽出７６７伙可售單位，套現８４億，發展商緊接推
柏傲莊ＩＩ，計劃日內開價；而同區多石街項目命名瓏珀山短期出擊，最快下月開售。
《香港經濟日報》

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