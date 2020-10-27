【新冠肺炎】白宮５幕僚確診，彭斯夫婦檢測呈陰性

新冠肺炎再度衝擊白宮。美國副總統彭斯（Ｍｉｋｅ Ｐｅｎｃｅ）至少５名幕僚確診，彭
斯及夫人檢測後則呈陰性，獲白宮醫生批准繼續競選行程。
白宮幕僚長梅多斯（Ｍａｒｋ Ｍｅａｄｏｗｓ）表明將不會控制疫情，而是寄望疫苗和療
法。說法被拜登批評是向疫情舉白旗投降。《香港經濟日報》
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