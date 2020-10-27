《再戰明天》國壽和中石化派業績，美公布９月批發庫存和零售庫存

《經濟通通訊社２７日專訊》明日（２８日），美國公布９月批發庫存和零售庫存，加拿大

央行公布政策利率決議和貨幣政策報告。



＊加拿大央行公布政策利率決議和貨幣政策報告＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：４０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞

出席歐洲儲蓄和零售銀行協會主辦的一場新冠疫情研討會的問答環節。

明晚１０：００ｐｍ，加拿大央行公布政策利率決議和貨幣政策報告，料維持利率於

０﹒２５％。１１：００ｐｍ，加拿大央行總裁麥克勒姆及高級副總裁威爾金斯記者會，討論貨

幣政策報告內容。

明日，日本央行貨幣政策會議（至１０月２９日）。



＊美國公布９月批發庫存和零售庫存＊



在數據方面，明日８：３０ａｍ，澳洲公布第三季消費者物價指數，季率料由下滑１﹒９％

升上１﹒５％；年率料由下滑０﹒３％升上０﹒６％。３：４５ｐｍ，法國公布１０月消費者信

心指數，料由９５下滑至９３。

８：３０ｐｍ，美國公布９月批發庫存，月率料維持於０﹒４％；零售庫存月率料由

０﹒８％跌至０﹒５％。



＊國壽、中石化、中興通訊和金風科技＊



在本港，明日公布業績的公司有：中國外運（００５９８）、國泰君安（０２６１１）、

中國人壽（０２６２８）、光大證券（（０６１７８））、上海石油化工股份（００３３８）、

中國石油化工股份（００３８６）ＡＳＭ ＰＡＣＩＦＩＣ（００５２２）、中興通訊

（００７６３）華電國際電力股份（０１０７１）、中煤能源（０１８９８）、金風科技

（０２２０８）和中國財險（０２３２８）等。（ｈｏ）

