【匯控季績】匯控料加大亞洲投資，若情況允許將派付較保守股息



《經濟通通訊社２７日專訊》匯豐控股（００００５）公布截至今年９月底止第三季業績。

集團行政總裁祈耀年於業績報告中表示，在新冠病毒疫情持續影響環球經濟的情況下，對第三季

信貸損失大幅減少感到欣慰，而集團正加速調整業務模式及正加快轉型，將業務重心由易受利率

影響的業務轉移至收費業務，同時進一步削減營業支出，並計劃加大對亞洲的投資，尤其是在財

富管理、大灣區、南亞市場、貿易融資及可持續發展金融等領域。



＊明年２月將決定會否派發今年度股息＊



他續指，集團第三季資本及流動資金比率進一步增強，然而今年度是否派發一次股息仍須視

乎明年初的經濟狀況，以及徵詢監管機構的結果而定。惟他強調，如果情況允許，將尋求派付較

為保守的股息，預計於明年２月會有最終決定，同時料會披露集團明年及往後經修訂的股息政策

。



＊匯控目標於於２０２２年底前超額完成削減千億美元風險加權資產總值＊



他預期，在經濟前景及地緣政治不確定性因素下，今年預期信貸損失提撥將介乎８０億至

１３０億元（美元．下同）之間的較低水平，並目標將集團２０２２年度的成本基礎降至原定的

３１０億美元目標以下，而為達到節約成本的「達標支出」目標，預期將花費超過６０億元，同

時有信心於２０２２年底前可超額完成削減１０００億元風險加權資產總值的目標。

他又透露，在有關成本、資本及風險加權資產投放的工作完成後，於於明年終期業績中披露

轉型計劃的最新詳情，以及集團中期財務目標的最新數字。 （ｙｗ）

