《港元匯率》港匯持續走高，金管局再向市場注資２５４﹒２億港元

《經濟通通訊社２７日專訊》港元匯價持續走高，並觸及７﹒７５強方兌換保證價，金管局

在本港傍晚時段承接３２﹒８億美元沽盤，再向市場注入２５４﹒２億港元，令香港銀行體系總

結餘於本周四（２９日）增至４４３２﹒５７億港元。港元匯價最新仍報７﹒７５兌１美元。

（ｃｌ）

