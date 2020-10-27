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27/10/2020 12:08

【匯控季績】匯控首九個月稅前盈利跌５７％至７３﹒９２億美元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》匯控（００００５）公布，今年首９個月列帳基準除稅前利潤
為７３﹒９２億（美元．下同），按年跌５７﹒１％；經調整除稅前利潤９９﹒３９億元，按年
跌４３﹒８％。
　　首三季列帳基準收入３８６﹒７２億元，按年跌９﹒４９％，主要來自減息對集團各項環球
業務的累進影響，但環球資本市場業務的收入增加，抵銷了部分效應。經調整收入就下跌６％，
降至３８５億元。
　　列帳基準預期信貸損失７６﹒４３億美元，按年升２﹒７８倍，主要受新冠病毒爆發和經濟
前景轉弱影響。列帳基準營業支出為２４５﹒６８億元，按年減少２﹒８８％；經調整營業支出
就減少４﹒２４％至２２３﹒５３億元，原因是與表現掛勾的應計酬勞及酌情支出減少，抵銷了
持續投資的影響有餘。

＊首三季淨息差按年跌２４基點至１﹒３５％＊

　　集團首三季淨利息收益率為１﹒３５％，按年下跌２４個基點，乃因附息資產平均值收益率
錄得８０個基點的跌幅，部分被附息負債平均值的資金成本下跌６４個基點所抵銷。淨利息收益
率於今年首九個月的跌幅，包括重大項目的有利影響以及貨幣換算差額的不利影響。若不計及這
些因素，淨利息收益率下跌２３個基點。（ｓｋ）

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