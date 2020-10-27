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即市新聞

27/10/2020 18:24

【匯控季績】匯控：無裁員人數目標，將繼續投資中港在內亞洲市場

　　《經濟通通訊社２７日專訊》港區國安法在今年６月份頒布，其後美國對此作出制裁措施，
並公布包括行政長官林鄭月娥在內的中港官員制裁名單。匯控（００００５）行政總裁祈耀年
（Ｎｏｅｌ　Ｑｕｉｎｎ）在集團季績傳媒電話會議上表示，不評論個別客戶，僅指集團會對不
同地區的法律和措施進行評估，並一如以往遵守不同國家地區的法律。
　　被問到香港區會否進行裁員，他指，不會提供個別國家和地區的裁員計劃，但強調香港、內
地，以至亞洲區都是集團未來投資的地區，集團將會繼續投資於相關地區。他又提到，未來將擴
展亞洲區業務，包括香港和內地的零售銀行和財富管理業務，亦會投資如新加坡、印度、等亞洲
其他市場。
　　此外，他透露，歐洲和美國銀行業務的重組，正按２月份是公布的計劃發展，但不會提供特
定國家和地區的裁員數字。

＊無裁員人數目標，主要專注於縮減成本的金額＊

　　財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ　Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）表示，並無定下裁員人數目標，集團在
今年首９個月已裁減約６０００名人手，預料年底裁員總數近１萬人。他強調，集團主要專注於
縮減成本的金額，而非裁員人數。祈耀年補充指，目前集團並無裁員的新指引，僅以在２０２２
年前將成本支出降至３１０億美元以下為目標。

＊料第四季的ＥＣＬ將按季微升＊

　　邵偉信又指，由於目前對２０２１年及２０２２年的經濟預估趨向穩定，相信預期信貸損失
（ＥＣＬ）今年見頂，今年首三季ＥＣＬ介乎７６億至７７億美元，但英國脫歐情況將帶來不明
朗因素，導致英國業務的ＥＣＬ增加，預料集團第四季的ＥＣＬ將按季微升。（ｓｋ）

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