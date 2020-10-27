《小傳日記》大象派息夢再築，魚缸尾盤跌幅縮！

《小傳日記》歐美新型肺炎確診宗數持續高企，據講侵侵政府無計劃控制新型肺炎疫情，加

埋抒困方案達成無期，搞到隔晚美股三大指數下挫。香江魚缸清明假期後復市，低開７８點，報

２４８３９點，之後跌幅試過收窄到４６點，由重磅科技佬同大象（００００５）撐市，不過疫

情陰霾之下三桶油走低，人仔中間價三連跌利淡神洲磚頭佬，大市跌幅最多擴大到３１６點見２

４６０２點；食飯時間公布季績嘅大象，焦點在於ＣＥＯ裁祈耀年話如果ＯＫ嘅話，會尋求派付

較保守股息，帶動個價一度抽升至近兩個月高。又有傳資本市場基礎制度改革，想將深交所主板

同中小板合併，Ａ場兩市午後倒升再輕微高收，魚缸就收跌１３１點或０﹒５３％，報２４７８

７點，百天線（２４７４４點）失而復得，主板成交１３０５﹒２億銀，比假期前多近一成七。

國指收報１０００３點，跌１２２點或逾１巴仙。科指跑贏大市，收升６３點或近１巴仙，報７

５４７點。

重磅藍戰士方面，花旗國上訴法院拒絕ＷｅＣｈａｔ即時下架申請，ＱＱ（００７００）升

逾４巴仙，報５８５銀；中移動（００９４１）無咗逾１巴仙，報５０﹒３銀；生發發（００３

８８）碌低近１巴仙，報３６４﹒８銀；建行（００９３９）走低逾３巴仙，報５﹒６１銀；Ａ

ＩＡ（０１２９９）撻低逾２巴仙，報７６﹒４銀。

Ａ場兩市低開高走，上證綜指收報３２５４點，升３點；深證成指收報１３２６９點，升７

８點。總成交６３１２﹒５５億銀人仔，比周一少近半巴仙。



＊大象或派息股價好招積，螞蟻抽乾水券商向下隊＊



魚缸今日焦點當然係大笨象（００００５）啦！中午公布第三季度業績好過預期，加上憧憬

明年初恢復派息，股價再逆市升至個半月高位夾爆淡友，收市仍然彈高近半成，報３３﹒８銀；

小象（０００１１）都唔差，飛起近２巴仙，報１２３﹒８銀。不過其他銀行佬就好壞參半，東

亞銀行（０００２３）跌低近２巴仙，報１４﹒１２銀；大新銀行（０２３５６）唔見近１巴仙

，報６﹒７６銀；中銀香港（０２３８８）跳高近１巴仙，報２２﹒２銀；渣打（０２８８８）

都走高逾１巴仙，報４０﹒２５銀。

螞蟻仔成功ＡＨ兩市上場！不過孖屐就驚驚，擔心資金持續被抽走，搞到券商佬明顯受壓，

光大證券（０６１７８）插低近９巴仙，報６﹒８銀；中信証券（０６０３０）滑低逾４巴仙，

報１７﹒２４銀；中國銀河（０６８８１）唔見逾４巴仙，報４﹒３６銀。有份做輔導機構嘅中

金（０３９０８）都挫近６巴仙，報１７﹒９２銀。



＊螞蟻今招股內銀佬痛苦，大摩預期弱內險股價削＊



螞蟻集團（０６６８８）今日起開始史上最大ＩＰＯ招股，資金散水齊齊抽螞蟻，加上人仔

兌美金回吐要慘慘連跌三日。而孖屐都驚神州未必鬆綁金融政策，內銀佬齊齊冇運行！工行（０

１３９８）潛水近４巴仙，報４﹒５８銀；農行（０１２８８）撻低近３巴仙，報２﹒７４銀；

招行（０３９６８）唔見近３巴仙，報４２﹒５５；交銀（０３３２８）跳落近３巴仙，報３﹒

９５銀。

大摩預期內險佬第三季新業務價值增長弱啲，加上內險佬會留力博出年「開門紅」，估計第

三季銷售繼續唔掂！而內險佬整體首年保費都估計要按年慘跌，內險佬都齊齊跌低！中人壽（０

２６２８）挫逾４巴仙，報１８﹒２４銀；新華保險（０１３３６）跣低逾３巴仙，報３１﹒２

５銀；神州太平（００９６６）唔見近４巴仙，報１２﹒１６銀；平保（０２３１８）走低近２

巴仙，報８４﹒７銀；神州太保（０２６０１）同樣走落近２巴仙，報２６﹒２５銀。



＊六人可一枱餐飲機會來，利比亞增產三桶油齊喊＊



香江疫情暫緩，政府今日更新社交距離措施，食肆同酒吧嘅限制人數都放寬咗，食肆由依家

限制４人一枱，星期五開始可以去到６人一枱，仲進一步延長營業時間去到凌晨兩點，本地餐飲

佬餓咗咁耐終於可以做返多啲生意，餐飲佬普遍上揚。四大快餐佬包括太興（０６８１１）彈近

６巴仙，報１﹒４８銀；翠華（０１３１４）飛起逾３巴仙，報０﹒３１銀；大家樂（００３４

１）走上逾１巴仙，報１６﹒４２銀；不過大快活（０００５２）慘豬，跣唔夠半巴仙，報１７

﹒５８銀。

隨住利比亞最後一塊油田都開返，原油生產有望喺未來四星期升到每日多過１００萬桶，加

上孖屐驚驚歐美疫情惡化搞到需求又下降，周一油價跪低逾３巴仙，各位油佬都嚇到縮哂水！「

三桶油」齊齊腳軟，中海油（００８８３）潛水逾４巴仙，報７﹒３６銀；中石化（００３８６

）漏氣近２巴仙，報３﹒１４銀；中石油（００８５７）跣低近２巴仙，報２﹒２６銀；中海油

服（０２８８３）挫近３巴仙，報５﹒１９銀；中石化冠德（００９３４）唔見逾２巴仙，報２

﹒９１銀，請請！



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