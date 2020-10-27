【螞蟻上市】匯豐：已接獲逾５００億螞蟻ＩＰＯ貸款申請

《經濟通通訊社２７日專訊》匯豐發言人表示，螞蟻集團（０６６８８）ＩＰＯ今日開始接

受認購，該行已為個人客戶預留超過１０００億元資金作螞蟻集團新股認購貸款，客戶透過任何

渠道申請ＩＰＯ貸款，年利率均可低至０﹒４８％。截至晚上６點，已接獲超過５００億元的

ＩＰＯ貸款申請。（ｂｉ）

