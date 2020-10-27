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即市新聞

27/10/2020 12:37

《匯海澤言－葉澤恆》美國紓困方案陷困局，料歐央行或加碼量寬

　　《匯海澤言》美國財長姆欽再與民主黨的眾議院議長佩洛西通電話，以商討新一輪紓困方案
，但到目前仍未有明顯進展。雖然佩洛西仍表示，對下星期大選前達成協議表示樂觀，但較早前
她去信民主黨的眾議員，抨擊白宮不接受推出新冠病毒檢測等全國計劃，以壓抑疫情進一步擴散
。白宮經濟顧問庫德洛承認，近期與佩洛西的談判進度放緩，而且雙方在多方面仍未達成共識，
而非單單控制疫情的措施上。他又指，特朗普考慮一旦成功連任，將會兌現在競選活動上提及向
中產減稅的承諾，但無意在大選前公布。美匯指數雖然出現反彈，但似乎仍受制於９３﹒５的阻
力區。考慮到下星期便會舉行大選，而本星期會公布多項重要經濟數據，與及三大央行（加拿大
、日本及歐洲的央行）本星期的議息，故預料美匯指數將會反覆上落。

＊德國指經濟只會緩慢復甦，料歐元反覆上落＊

　　歐元匯價經過近日的回落後，今早於亞洲時段出現反彈。歐元近期的下跌，特別是昨日的轉
弱，主要是由於區內疫情出現反彈，而德國的１０月企業信心指數更出現六個月以來的首次回落
，反映企業在疫情出現反彈下，變得更加審慎。德國央行就在月報表示，當地第四季經濟將會繼
續復甦，但步伐將會顯著放緩。近期疫情反彈，對當地的服務業帶來打擊，特別是酒店及餐飲方
面。歐洲央行將於本周四（２９日）公布議息結果，市場預期央行將維持利率及貨幣政策不變。
但要留意，由於近期疫情反彈的同時，央行的利率已處於相當低的水平，故一旦需要透過貨幣政
策刺激經濟，相信央行未來可能會考慮加碼量寬。預料歐元兌美元短期在１﹒１７５０至
１﹒１８５０之間上落。

＊日本央行將於本周四議息，料日圓匯價或維持強勢＊

　　日本央行將於本周四議息，但當地疫情仍未完全清除，而疫苗亦未必可以很快製成，將對日
本控制疫情及經濟重啟帶來影響。另一方面，日本近期公布的經濟數據顯示經濟有所回穩，故預
料央行將會維持利率及貨幣政策不變。市場上的避險因素未除，故日圓匯價仍可能維持強勢。預
料美元兌日圓短期在１０４至１０５之間上落。
《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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