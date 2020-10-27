港股守百天線收２４７８７跌１３１點終止六連升，成交１３０５億

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股大幅低走，消息指美國將獲得新冠疫苗，因此有意讓

疫情如流感一樣存在，亞洲股市普遍下挫，港股今早同樣低開低走，盤中低見過２４６０２點，

跌３１６點。內房及內銀股跌幅顯著，潤地（０１１０９）跌逾半成，為表現最差之藍籌，港股

一度失守１０天線（２４６２２點）及百天線（２４７４４點），惟重磅股騰訊（００７００）

及匯控（００００５）撐起大市，令大市跌幅收窄，最後恆指收２４７８７，跌１３１點或跌

０﹒５３％，主板成交１３０５﹒２０億元，終止六連升。國企指數報１０００３，跌１２２點

或跌１﹒２１％。恆生科技指數報７５４７，升６３點或升０﹒８４％。

內地股市造好，上證綜合指數報３２５４，升３點或升０﹒１０％，成交２１７４﹒８７億

元人民幣。深證成份指數報１３２６９，升７８點或升０﹒５９％，成交４１３７﹒６８億元人

民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）跌０﹒８７％，報３６４﹒８元，以現價計，該股連跌

３日，累計跌幅１﹒７８％；中移動（００９４１）跌１﹒１８％，報５０﹒３元；友邦保險

（０１２９９）跌２﹒２４％，報７６﹒４元，以現價計，該股連跌２日，累計跌幅２﹒３６％

。



＊騰訊手遊狂吸金撐起股價，恆騰復牌後股價再飆＊



騰訊（００７００）旗下的古龍正版授權的騰訊旗下遊戲《天涯明月刀》於１０月１６日上

線，有指首周吸金額高達５０００萬美元，消息刺激股價再度破頂見５８８﹒５元，收漲

４﹒１９％，報５８５元。部分手遊股亦逆市上漲，心動公司（０２４００）升７﹒７１％，報

３７元；聯眾（０６８９９）升３﹒０９％，報０﹒５元；金山軟件（０３８８８）升

１﹒６９％，報３９元；樂遊科技（０１０８９）升１﹒２４％，報３﹒２６元。

恆騰網絡（００１３６）就收購內容製作業務今早停牌，復牌後股價狂飆一成，為表現最佳

之科指成分股，收市升９﹒０９％，報０﹒３６元。部分科指股上揚，阿里健康（００２４１）

升３﹒１９％，報２１元；中芯國際（００９８１）升１﹒９６％，報２０﹒８元；美團點評

（０３６９０）升１﹒３７％，報２６６元；易鑫集團（０２８５８）升１﹒０５％，報

１﹒９３元。

手機股部分表現造好，舜宇（０２３８２）獲大摩提升目標價及維持「增持」，消息帶動股

價漲２﹒８１％，報１３１﹒６元；其他手機股榮辱互見，比亞迪電子（００２８５）升

１﹒６％，報３８﹒１元；瑞聲科技（０２０１８）跌１﹒９８％，報４２﹒１５元，以現價計

，該股暫連跌５日，累計跌幅５﹒９２％。富智康集團（０２０３８）跌１﹒０８％，報

０﹒９２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒１３％。鴻騰精密（０６０８８）跌

５﹒５３％，報３﹒５９元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１６﹒７１％。然而，小米

集團（０１８１０）報２１﹒１元跌３﹒４３％，大摩報告指，華為留在手機市場的舉措將不利

於小米，將評級由「增持」下調至「與大市同步」，目標價續看２４元。



＊匯控考慮派息撐起股價，潤地獲國盛唱好但股價走弱＊



匯控今日公布第三季業績跌三成六但勝預期，董事會將會考慮是否就２０２０年派發一次較

為保守的股息，消息刺激股價造好，收市升４﹒８１％，報３３﹒８元，以現價計，該股連升４

日，累計升幅９﹒７４％。其他銀行股上揚，恆生銀行（０００１１）升１﹒７３％，報

１２３﹒８元，以現價計，該股連升４日，累計升幅８﹒６％。東亞銀行（０００２３）跌

１﹒６７％，報１４﹒１２元；中銀香港（０２３８８）升０﹒６８％，報２２﹒２元，以現價

計，該股暫連升４日，累計升幅４﹒２３％。渣打集團（０２８８８）升１﹒１３％，報

４０﹒２５元，以現價計，該股連升７日，累計升幅１２﹒９％。

潤地（０１１０９）獲國盛證券首予「買入」評級，但股價則持續走弱，跌５﹒１５％，報

３２﹒２元，以現價計，該股連跌９日，累計跌幅１３﹒３２％。其他內房股跟跌，中海外

（００６８８）跌２﹒５５％，報１９﹒１２元，以現價計，該股連跌２日，累計跌幅

３﹒０４％。融創中國（０１９１８）跌３﹒５５％，報２８﹒５元；碧桂園（０２００７）跌

３﹒８４％，報９﹒５２元；中國恆大（０３３３３）跌５﹒０７％，報１４﹒２４元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒６８％。

人民幣再度回吐，其中人民幣中間價今報６﹒６９８９，較上個交易日跌２６４點子，連跌

第三個交易日，內銀股下挫，建設銀行（００９３９）跌３﹒２８％，報５﹒６１元；工商銀行

（０１３９８）跌３﹒９８％，報４﹒５８元；中國銀行（０３９８８）跌１﹒１５％，報

２﹒５８元；招商銀行（０３９６８）跌２﹒９６％，報４２﹒５５元，以現價計，該股連跌２

日，累計跌幅３﹒１９％。交通銀行（０３３２８）跌２﹒７１％，報３﹒９５元。（ｕｌ）

