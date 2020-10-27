《每周華語－黃溢華》二戰郵組、歷史長波、廿年混沌、經濟模型

《每周華語》歷史是甚麼？這是一個表面容易但實質不易回答的問題。同一史實，可以有很

多不同的角度作出解說。即使可回到「歷史現場」：也不一定可以得出一個真正的中肯答案。例

如二次大戰前夕，德蘇秘密「瓜分」波蘭，今天仍有很多不同的解讀。事實上，只看一戰╱二戰

的４０年（１９１４╱１９４５年），未解之歷史問題便可略知一二了。



歷史學家Ｅｄｗａｒｄ Ｈａｌｌｅｔｔ Ｃａｒｒ著作甚多，本為英國外交官，以其見聞

專注歷史研究，自成一家。其中一部著作《兩次世界大戰之間的國際關係》，指出全球於

１９１９╱１９３９的「混沌」廿年，衍生了全球二次大戰的來龍去脈十分仔細地加以分析：一

戰「結束」，戰敗國德國被迫接受不平等的「條約」，且一戰後（１９１８╱１９１９年）不少

地緣困局並無真正撫平，使１９１９╱１９３９年的廿年各國紛爭更多，歐亞各地區的地緣更為

不穩。不幸美國１９２９年股災之後，引致全球經濟收縮，１９３０╱１９４０年，戰爭壓力急

升，各國自保且意德日等三國出現了以軍事爭取地緣╱政經優勢的強權，由軍國主義到納粹主義

的抬頭，二戰爆發根本不能避免。



今天２０２０年１０月底，１１月３日美國總統大選，１０月底亦有中國的重要五中全會會

議均可左右全球的地緣政經格局之去向。中國改革開放４０年（有多），同期見全球化及金融一

體化，這四十年，民生╱商用甚而軍事科研見巨大的改善。全球上天、下海的各種商用╱軍工產

業甚多。地緣局勢，這七十多╱八十年，看似只有地區性的困局╱不穩，有戰事，但仍可克制：

全球性的紛爭仍未有出現。大國意見不合，不必見惡性結果！意見不合乃常見的事情，全球７０

億人口，大小國家一百多個，即使同一國家，也自身有甚多不同的治國觀點。美國誰人入主白宮

，很快得知！但存在不同的重大外交政策差異否？會否引致有更大的各國正面衝突？！理性角度

看，機會不大。因為即使無全球疫情，各國╱各地區均忙於自身的各種民生問題。不錯，

１９１９╱１９３９年的廿年「混沌」引致二次世界大戰，使我們擔憂又會否「歷史重演」。



二次大戰死傷慘重，全球人類受害。經濟損失巨大，全球地緣因為二次大戰而起了戰後出現

至今仍未停下來的地緣政經大變動。今天不少爭端，國際事務失衡，多少因為二次大戰前後各國

處理不善引致。Ｍａｒｓｈａｌｌ Ｉｓｌａｎｄｓ發行了二戰重要事件一百郵組，把複雜的二

次大戰，以「方寸」面積的郵票表達出來。美日於二戰見決戰太平洋日海空軍「由盛轉衰」：日

本自珍珠港戰役，日對美海軍偷襲「成功」至不出大半年，日海軍反被美海軍偷襲，日損失四艘

主力航母，因而日本海空戰力大減，美取太平洋至今天的話語權，始自日本中途島大敗的戰役。

１９４５年，美蘇英三巨頭於「Ｙａｌｔａ」舉行重要會談，其內容已規劃了二戰前後的國際地

緣格局。當然，冷戰的出現，韓戰爆發等等都不可於１９４５年初預知。冷戰四十多年使前蘇聯

「內傷」，地大但國力「不大」，有強大軍力但無經濟長期支持，一國之「大」，不可只有強大

的軍備，經濟活力╱動力才是「王者之道」。「Ｍａｒｓｈａｌｌ Ｉｓｌａｎｄｓ」的二戰「

方寸」百組郵票（１９８９－１９９５年，分七年發行全系列），甚有參考價值。歷史不必只以

文字表達╱紀錄，也可以其他形式使我們更快更易了解歷史巨輪如何轉動。「方寸」之間，左右

今天七十多╱八十年的歷史長波，而疫情等突發災難，地緣使局勢更不易於掌握。



２０２０╱２０４０年的「廿年」極為重要嗎？筆者以為自「９１１」美紐約恐襲起計的「

廿年」，可能更為重要，要看「廿年」之世局「混沌」，或許以「２００１年」起計，即

「２００１╱２０２１年」！今年的１１月３日便可得知誰人入主白宮：新人事、新作風？近「

廿年」，世界日見「混沌」。宏觀經濟學近「廿年」失去「重要性」！近年經濟模式見失去預測

力甚而參考價值，未來的「廿年」又如何？



有云：「以史為鑒、可以知興替」。大角度看，當然是對的觀念、觀點。但「１９１９年╱

１９３９年」的「廿」年，世界的地緣格局與今天有很大的差異。亦不易找出另一個「混沌的廿

年」！筆者以為，「２００１年╱２０２０年」剛好是一個「混沌的廿年」：突顯了全球╱美國

╱中俄╱歐盟╱日本面對突然的巨大衝擊。美國面對全新的敵人╱戰役，因而各國有大「互動」

，形成了不穩之局至今天的２０２０╱２０２１年。金融上，見「任印╱ＱＥ」及巨大的財赤迫

使全局早已落入危機╱黑洞！２０２０╱２０２１年之後的十年、廿年，仍可「任印╱ＱＥ

」嗎？！



《資深市場人士 黃溢華》



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