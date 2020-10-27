《鍾之日記》大象興奮舞動，螞蟻蓄勢待發

《鍾之日記》１０月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



隔晚美股大幅低走，因美國疫情再度告急，而白宮幕僚長梅多斯表示特朗普政府無計劃控制

新型冠狀病毒肺炎疫情，因美國已獲得疫苗及有效治療方法，但同時會努力遏制疫情。亞洲股市

普遍下挫，港股今早同樣低開低走，盤中低見過２４６０２點，跌３１６點。內房及內銀股跌幅

顯著，潤地（０１１０９）跌逾半成，為表現最差之藍籌，港股一度失守１０天線

（２４６２２點）及百天線（２４７４４點），惟多隻重磅股撐起大市，令大市跌幅收窄，最後

恆指收２４７８７，跌１３１點或０﹒５３％，主板成交１３０５﹒２０億元，終止六連升。

香港行政長官林鄭月娥早前押後發表施政報告，因要前往北京向中央爭取支持香港發展的政

策，不過林鄭今早宣布延遲訪京，改為下周二（１１月３日）行政會議後出發，並在當地停留３

日。林鄭解釋，在五中全會期間，中央無暇接待港府官員，所以改至下周起行，但不會影響施政

報告發布。



＊工業數據遜色，滬指顛簸仍終結四連跌＊



工業數據遜色，拖累滬綜指在四連跌後仍然保持頹勢，早市指數一度窄幅倒升但半日收市仍

跌，惟午後再度好淡爭持，最終滬指在零售、豬肉及醫藥等板塊支撐下，收升０﹒１％，報

３２５４﹒３２點，結束四連跌局面。憧憬螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）即將

上市，科創５０指數暴漲２﹒１９％，創業板指升１﹒２６％。

市傳監管有意將深交所主板與中小板合併，深成指全日升０﹒５９％，中小創新指升

０﹒１８％。

港股重陽假期結束，陸股通重啟即錄得４６﹒３７億元人民幣的資金流出，為連續第八日淨

流走；兩市全日成６３１３億元人民幣，再刷新一個月新低。

國家統計局公布，９月份，規模以上工業企業實現利潤總額６４６４﹒３億元人民幣，同比

增長１０﹒１％，增速比８月份回落９個百分點，為連續第二個月增速放緩。累計首九月，全國

規模以上工業企業實現利潤總額４３６６５億元人民幣，同比下降２﹒４％，降幅比１ ８月份

收窄２個百分點。

繼續關注中共十九屆五中全會，中共中央委員會總書記習近平作工作報告，並就十四五年規

劃及２０３５年遠景目標作說明。政治局會議認為，「十四五」期間中國發展仍然處於戰略機遇

期，但機遇和挑戰都有新的發展變化，要在危機中育新機、於變局中開新局。



＊大象業績亮眼，高盛也讚好＊



大笨象時隔良久，終於交出一份令市場滿意的成績表。匯控（００００５）公布，截至今年

９月底止，第三季列帳基準除稅前利潤為３０﹒７４億美元，按年跌３６﹒４％，按季則大升

１﹒８２倍，遠較市場預期為佳，每股基本盈利０﹒０７美元。第三季經調整除稅前利潤

４３﹒０４億美元，按年跌２０﹒６％，按季升６５﹒８％，平均普通股股東權益回報為

３﹒２％，按年跌３﹒８個百分點。

累計首三季，匯控除稅前利潤為７３﹒９２億美元，按年跌５７﹒１％；經調整除稅前利潤

９９﹒３９億美元，按年跌４３﹒８％。

至於小股東最關心的派息方面，匯控表示會考慮派付較為保守的股息，但仍須視乎徵詢監管

機構的結果。

高盛研究報告表示，匯控第三季利潤分別較該行及市場預估高出４７％及５４％，主要因信

貸損失低於預期，成本亦較預期略低，管理層有信心超額達致節省成本總額４５億美元，同時於

２０２２年底前可超額完成削減１０００億美元風險加權資產總值的目標。整體而言，該行料

業績表現對匯控股價屬正面，維持其「買入」評級，１２個月目標價為５０港元。

匯控今日股價大升４﹒８％，報３３﹒８元，是兩個半月以來最大日漲幅，盤中高見３４元

，為兩個月新高。



＊螞蟻今起招股，企鵝破頂撐市＊



史上最大隻新股ＩＰＯ－－螞蟻集團今日起招股，公開發售約１６﹒７０７億股Ｈ股，每股

發行價８０元，集資約１３３６﹒５６億元，每手５０股入場費約４０４０﹒３１元，香港公開

發售佔４１７６﹒８萬股Ｈ股，佔發售股份的２﹒５％，將於本周五（３０日）截止認購，於

１１月５日主板上市。

螞蟻中港兩地ＩＰＯ集資規模合共約３４５億美元，超越沙地阿美（集資２９０億美元）成

為史上最大規模ＩＰＯ。集團市值將達到３１５０億美元左右，與摩根大通相若，是高盛的四倍

。

螞蟻ＩＰＯ一如預期反應極為熱烈，據報截至今日下午１５時５５分，螞蟻集團ＩＰＯ孖展

暫錄約４３４﹒２５億元，相當於超額認購約１１﹒９倍。而富途證券今早新股認購服務更一度

「死機」。

新一代集資王誕生在即，阿里巴巴（０９９８８）通過Ａ股戰略配售認購螞蟻集團７﹒３億

股股份，上市後將持有螞蟻集團３１﹒８％股份。隔夜阿里美股率先炒起，高見３１５﹒４６美

元創新高；相較之下，港股阿里升幅略為收斂，收市微升０﹒７％，企穩３００元正。而同系的

阿里健康（００２４１）截至９月３０日止的中期業績扭虧為盈，股價抽高３﹒２％。

今日新經濟股表現各異，騰訊（００７００）今日獲資金炒高，盤中破頂高見５８８﹒５元

，收市大漲４﹒２％；「外賣仔」美團升１﹒４％；惟小米（０１８１０）遭大摩吹笛唱淡，將

小米評級由「增持」下調至「與大市同步」，小米收挫３﹒４％，報２１﹒１元。







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