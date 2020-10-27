【螞蟻上市】螞蟻Ａ股發行價６８﹒８元人幣，Ａ＋Ｈ募資創紀錄

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》螞蟻集團（０６６８８）

（滬：６８８６８８）昨日（２６日）披露的發行定價公告顯示，此次Ａ股發行價格確定為每股

６８﹒８元（人民幣．下同），對應２０１９年扣非前利潤計算的市盈率為９６﹒４８倍；Ｈ股

發行價確定為８０港元。按此價格及綠鞋行使前發行後３００億總股本計算，螞蟻集團總市值約

２﹒１萬億元，上市後有望超過貴州茅台居Ａ股市值首位。

螞蟻集團將在Ａ股和Ｈ股各發行不超過１６﹒７億股的新股（綠鞋前），按此計算，螞蟻集

團募資規模約２３００億元，大幅超過沙特阿美約１９４７億元的ＩＰＯ規模，成為全球歷史上

最大規模ＩＰＯ。

螞蟻集團預計於１１月５日Ａ＋Ｈ同步上市。

此外，螞蟻集團Ａ股將於周三（２９日）開啟網上申購。對於投資者關注的中籤率，資深投

行人士王驥躍推算，以網上申購上限計算，螞蟻集團對應可獲配６３４個號，參考中芯國際

（００９８１）（滬：６８８９８１）的中籤率推算，螞蟻集團頂格申購正好可中一籤。



＊８０％戰略配售，天貓獲配７﹒３億股＊



螞蟻集團上市將為Ａ股市場帶來大量場外增量長線資金。根據招股書，螞蟻集團在Ａ股初始

發行的１６﹒７億股中，戰略配售股數佔比８０％，創科創板歷史新高。根據螞蟻集團最新公布

的戰略投資者名單和繳款金額情況，共有２９家機構及公司獲得１３﹒４億股的戰略配售，合計

獲配金額９１９﹒５６億元。

其中，阿里旗下的天貓獲配最多，達７﹒３億股，金額為５０２﹒２４億元；全國社保基金

合計獲配約１億股，金額為６８﹒８８億元。此外，還有建銀投資、新加坡政府投資有限公司、

中油資產、招商局、中國人壽財險、中國人保、淡馬錫等機構。

