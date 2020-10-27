【大國博弈】中方反制美增華媒為外國使團，要求６家美媒申報材料

《經濟通通訊社２７日專訊》針對美方上周宣布將６家中國媒體增加列管為「外國使團」，

中國外交部發言人趙立堅昨日（２６日）表示，作為回應，中方要求美國廣播公司（ＡＢＣ）、

洛杉磯時報、明尼蘇達公共電台、美國國家事務出版公司、新聞周刊、美國專題新聞社等６家美

國媒體駐華分社，自即日起，於７日內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所

擁有不動產信息等書面材料。

趙立堅指出，近年來，美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動無端設限，

無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓。針對美方此次將６家中國媒體增列為「外國

使團」，其上周已經表明了中方嚴正立場，要求美方改弦更張，糾正錯誤，撤回將中方６家媒體

作為「外國使團」列管。但美方全然不顧中方正當合理要求和嚴正警告，執意升級對中國媒體駐

美機構和人員的政治打壓和污名化行動。

中方強調，上述措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完

全是正當合理防衛。美方有關做法專門針對中國媒體，是基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損

害中國媒體的聲譽和想象，嚴重影響中國媒體在美正常運作，嚴重干擾中美正常人文交流，暴露

其自我標榜的所謂「新聞自由」的虛偽性。如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將採取進一步

的反制措施。（ｗｌ）

