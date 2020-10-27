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27/10/2020 09:55

《股林淘金－林家亨》美紓困無望，道指大回落

　　《股林淘金》美國昨天（２６日）證實特朗普政府與美國眾議院之新一輪紓困方案無法達成
，美股開市即跌去２００多點，之後反覆再挫，道指曾一度下跌９００點，收市前兩小時開始反
彈，最終以跌６５０點收市，約２﹒２９％。納指報跌１８９點，約１﹒６４％，資金流入債券
市埸避險。
　　周末期間市場傳出英國央行考慮明年銀行可以恢後派息，匯控（００００５）由於亞洲業務
處復甦階段，被視為明年最有機會恢復派息的銀行，相信不會被美股下跌拖累，仍然維持上升格
局，建議盡快吸納。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有匯控股份
　
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