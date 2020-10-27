《股林淘金－林家亨》美紓困無望，道指大回落

《股林淘金》美國昨天（２６日）證實特朗普政府與美國眾議院之新一輪紓困方案無法達成

，美股開市即跌去２００多點，之後反覆再挫，道指曾一度下跌９００點，收市前兩小時開始反

彈，最終以跌６５０點收市，約２﹒２９％。納指報跌１８９點，約１﹒６４％，資金流入債券

市埸避險。

周末期間市場傳出英國央行考慮明年銀行可以恢後派息，匯控（００００５）由於亞洲業務

處復甦階段，被視為明年最有機會恢復派息的銀行，相信不會被美股下跌拖累，仍然維持上升格

局，建議盡快吸納。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有匯控股份



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

