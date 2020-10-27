《匯市縱橫－蕭啟洪》侵侵夢蝶

《匯市縱橫》上周提到莊子的逍遙遊，恰恰這周末秋高氣爽與及新冠在港確診持續受控，又

適逢重陽佳節，筆者亦趁此難得機會登高逍遙一番，但傳說中的山上的人比山下多原來是千真萬

確的事實！想到逍遙便想起美國大選在即，民主黨及共和黨均全力以赴，希望擊敗對手入主白宮

。失敗的一方便可過著逍遙自在的生活。其實「逍遙」之旨，強調「無心」、「無為」、「無待

」之意；即是要人放下執念、去除成見、順應自然，讓心靈達致萬物齊一的境界，精神自由自在

，不拘一格。但在兩黨互鬥多年，說要放下執念又談何容易呢！縱然落敗了更加難以樂得逍遙了

！



說起莊子，想起大家都很熟識「莊周夢蝶」。莊周夢蝶出自莊子的齊物篇，意謂人生如夢，

當莊子夢到自己是蝴蝶在花叢間悠然起舞，飛來飛去，何等逍遙！但當莊子醒來憶夢，想起自己

昨晚像蝴蝶真是開心，但發現自己還是莊子，便搞不清究竟是蝴蝶在夢中化成莊子呢？還是莊子

做夢化成蝴蝶呢？南懷瑾老師說：人生如夢，夢境很難把握。我們現在活著這個生命的歷程，前

途的好壞，你有沒有把握？也同夢境一樣沒有把握，這個大夢中究竟是哪個對？實難下定論。轉

眼間，侵侵的四年任期已到盡頭，若然侵侵敗陣，這四年可能只是侵侵人生匆匆的南柯總統夢罷

了！



雖然筆者並不是侵侵的粉絲，但平心而論侵侵這四年來並非一事無成，例如國際上他是第一

個踏進韓國非軍事區的美國總統，在國內他還是能保持股票市場上升的，但當然他的抗疫失誤及

對中國的強硬就令人更加印象深刻。在面對拜登的挑戰，侵侵再一次在民意落後約７－８個百分

點，與２０１６年跟希拉莉競逐總統時的情況相約。因此市場上就紛紛認為侵侵應可再次勝出，

連任總統。但仔細分析民意調查的結果並不樂觀。侵侵上次在幾個重要的搖擺州份以輕微的票數

勝出，從而奪得足夠的選舉人票入主白宮。這次就有點不同，侵侵整體民望落後拜登之餘，在民

調中拜登超侵侵過５個百分點的州份選舉人票加總已達到２９０票，另外領先在５個百分點之內

的州份選舉人票加總有８５票，即侵侵民望領先的州份選舉人票加總為１６３票，搖擺的州份好

像不再搖擺！因此侵侵的希望只有在民調失誤時才能實現了。



拜登上臺的呼聲高了，其主政與侵侵的不同主要在於：一、左傾；二、環保及三、跟從國際

規矩行事。左傾將會使美國國內貧富縣殊稍微改善，但代價是進一步飄升的政府赤字，即政府債

務將持續創出歷史新高。環保將令再生能源產業受惠，但傳統石油工業便沒有好日子過了。跟從

國際規矩將令美國與盟友的合作更加緊密，當然美國對華的態度不會因為拜登上台而輕易改變

（因中美之爭不單是世界一哥之爭，更是意識形態之爭－即資本主義於社會主義孰優孰劣），但

進攻的套路會更加規範，並在盟友的協同壓力下，中國或更難招架！



初步看來，來年可能迎來另一波美元的弱勢。美國在沒有條件加息之餘，負利率在歷史屢證

無效下，在美國實施為低概率的選項。因此，美國利率將持續低位徘徊。同時，因敵對中國的情

況不變，令中國政府及企業會進一步選擇減低美元資產，以防美國的無理制裁。這將進一步增加

美元沽壓並有可能使美元利率曲線持續陡峭



「周與蝴蝶，則必有分矣。此之謂物化。」南懷瑾老師說：究竟是莊子變成蝴蝶，還是蝴蝶

夢到莊子呢？究竟是莊子清醒還是蝴蝶清醒呢？這個中間一定有個分別，一定有個主宰的，有個

道理的！你白天自己認為這個清醒的主宰，是個大糊塗啊！夢中認為那個糊裡糊塗的並不糊塗啊

！很清楚！生死的道理，生命的道理不過一個是睡覺去了，一個來做夢，如此而已。筆者覺得侵

侵要是能聽聽莊子的說法，或南懷瑾老師的解析，必能對大選的結果放下執著，逍遙自在！



＊本周策略＊



英鎊：早前建議於１﹒３０００沽出英鎊兌美元已於１﹒３１５０止蝕，損失１５０點子。



澳元：上周建議候低於０﹒７０８０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７２８０，止蝕

０﹒６９５０。



歐元：上周建議候高於１﹒１８５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１６００，止蝕

１﹒２０００。



日圓：本周建議候低於１０４﹒２０買入美元兌日圓，目標１０５﹒８０，止蝕１０３﹒２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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