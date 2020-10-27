《陶冬天下－陶冬》美債探尋拜登全壘打，英國擔心脫歐一場空

《陶冬天下》美國總統候選人電視辯論打了一個平手，歐洲疫情進一步惡化，美國中西部新

增感染人數飆升，英國與歐盟的貿易談判依然膠著。白宮釋放出消息，指國會可能在一兩天內就

經濟救援計劃達成共識，帶動股市和高信用級債券上升，但是無法完全抹去一周以來的滿天陰霾

，全球風險市場上星期繼續下挫，美股錄得一個月來最大的跌幅。英特爾數據中心收入下降，股

價跌１０﹒５％。債市在評估拜登當選對財政赤字的影響，美國十年期國債利率一周內從

０﹒７６％升到０﹒８４％。美債跌，美元匯率跟隨下挫，收報９２﹒７５。黃金上周有波動，

但是周末幾乎收在周一的起跑線上。石油市場擔心疫情帶來新一輪經濟收縮，布蘭特原油期貨價

輾轉下滑。



上周市場最大的變化來自於美國國債市場，美債遭到全線拋售。十年期國債利率一周內上漲

８個基點，在現今的利率水平上可以說十分之大，尤其是經濟數據並無突出變化以及疫情惡化下

經濟前景並不明朗的情況下。筆者對此價格變化的解釋是「拜登交易」，而且市場不僅在嘗試對

拜登入主白宮定價，更為可能出現民主黨贏得全壘打（ｓｗｅｅｐｉｎｇ ｖｉｃｔｏｒｙ，即

同時拿下白宮、參議院和眾議院）定價。歷史上民主黨崇尚通過財政支出與稅收政策來改變社會

不平等，即所謂的大政府。拜登在黨內算是溫和人士，但是不可能不受到民主黨日漸極端左化的

影響，他如果入主白宮，大概率會取消特朗普減稅措施，並對最高收入個人和大企業提高稅率。

他的進步政策（ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ ｐｏｌｉｃｙ），講求的是均貧富，通過花錢和收稅

來達到社會均衡。他在醫療保險、教育和乾淨能源上均有重大開支，在基礎設施投資上更推出五

年３﹒９萬億美元方案。如果民主黨同時掌控行政立法，美國的財政赤字可能暴增，這個風險開

始被市場所評估。



英國脫歐談判並不順利，唐寧街十號發聲，如果歐盟不能帶來根本性改變的談判建議，談判

代表巴尼耶根本不必再來倫敦談判，不過很快又收回了此言。英歐談判有三大障礙，漁業與水域

邊境、國家補貼和司法管轄權。據報雙方在國家補貼上的差距有所收窄但沒有消失，在其他兩個

領域則仍有重大分歧。兩國談判代表最近均釋放出一點正面的言論，但是這未必意味著雙方的立

場更近了，可能只想讓談判對手靠近一點談判桌。英國首相約翰遜的殺手鐧是「談不成就算了」

，但是他的窘況是商界準備嚴重不足，經濟衰退中提高關稅和物價也是政治自殺。歐盟看穿約翰

遜的底牌，所以對他的威脅並無作出讓步。時至今日，英國在年底得到一份類似加拿大待遇關稅

的機會相當渺茫，要麼延遲脫離歐盟關稅區的期限（今年年底），要麼無協議脫歐（即所謂硬脫

歐）。筆者認為延期脫歐的可能性在增加，但是也不排除受了傷的約翰遜做出自殺動作 明年

初硬脫歐，接著辭職退休。



本周焦點：中共十九屆五中全會（包括討論十四五規劃）、美國大選最後階段角力。經濟數

據上，美國第三季ＧＤＰ，預計環比季折增長３３％；９月核心ＰＣＥ為１﹒７％。歐洲第三季

ＧＤＰ，環比增長８％，德國ＩＦＯ商業環境為９３﹒８。歐洲央行和日本銀行的例會，估計都

不會有政策變動。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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