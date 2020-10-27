《股壇解碼－戴名》寶座花落誰家；永旺（９８４）全年虧損恐擴大

《股壇解碼》美股上周變化不大，全周窄位波動，全周埋單計小幅下跌約３００點，總統候

選人最後一場電視辨論正式落幕，特朗普的表現被外界評為收斂有餘，霸氣欠奉；拜登則出乎意

料之外地對答如流，硬碟門愈鬧愈大，但民調顯示對拜登支持率的影響微乎其微，民調是否可靠

真係選過至知，但去屆希拉莉也是贏了民調輸了競選，且看今屆特朗普能否再創奇蹟。特朗普聲

言連任的話將會進一步大幅加關稅，這對中國和香港來說並不是好事，現在離大選只有不到兩個

星期，很快就知道誰主白宮。股票市場表現韌力十足，投資者應該對後市信心十足，看來特朗普

連任可看高一線。



＊劍拔弩張＊



美國會再次通過對台售武，其中不乏先進裝備，兩岸關係一時間跌入谷底，中國並且宣布制

裁美方三間軍工企業，加上本月已發生解放軍軍機第２０次進入台灣空域，相信誰也不願意開第

一槍，但面對中方的行動，中美兩國短期內難以破冰，投資者需密切留意台海局勢。



＊烽煙四起＊



據聞國內工商銀行（０１３９８）最近爆出理財產品違約消息，金額總數高達４０億人民幣

，產品的入門檻為１００萬人民幣，銷售對象以中高端客戶為主，重點在這款產品並不是以高息

作招徠，因此可以推斷客戶都是比較保受穩健的一群，這次的違約再一次突顯國內對理財產品的

監管存有漏洞，這次的賠償方案最多也只能保證拿回投資額的６０％，對投資者來說也是一筆不

多不少的損失，事件如何平息有待觀察；另外華晨中國（０１１１４）母公司華晨汽車集團近日

亦爆出私募債未能按期１０月２３日兌付，債券未兌付的金額約１０億元人民幣，工行華晨盡皆

如此，其他中小企的困境可想而知，加上臨近年尾，企業的資金壓力大增，相信企業倒閉潮將始

於明年（２０２１年）的Ｑ１，屆時很有可能出現大規模的失業潮，企業倒閉潮，樓價急速下跌

和一連串的債券違約，明年的中國經濟很有可能出現硬著陸，投資者暫時宜採取觀望態度。



＊步步為營＊



上周恆指兩次嘗試突破２５０００點的熊證重貨區失敗，是否大市欠動力還是大戶誘空，牛

熊證街貨比例５８：４２，熊證街貨稍為下跌，只要熊證比例回落到３５％以下將出現大市轉角

位，大市很有機會借螞蟻集團上市的利好先擊破熊證重貨區２５１００點然後調頭向下殺牛證，

投資者要密切留意牛熊證街貨走勢。米蘭站（０１１５０）二供五要留神，只怕有心人透過供股

把控制權易手。



＊股票簡評＊



永旺（００９８４）主要在香港和廣州從事綜合購物百貨公司業務，集團以經營綜合購物百

貨公司為主，努力在香港發展連鎖式業務，提供一應俱全且價廉物美的日常生活用品為主，貨品

種類包括食品、服裝、家庭用品和電器。截至２０１８年年底止，永旺在香港和華南地區總共擁

有９６間門店，國內以廣州為中心覆蓋周邊番禺、佛山、南海為主要分布點，其他包括珠海、中

山、深圳和惠州等地方。今年（２０２０年）香港業績上升約１５％仍然虧損，但較去年同期收

窄。國內業績扭虧為盈獲微利２０７萬，但收入微跌０﹒１％證明永旺的盈利完全受惠於國內低

營運成本和年初疫情以致消費者留家屯積日用品才得以盈利，下半年疫情平復會令業績有所下降

。香港和國內的業績比重接近，但礙於香港的成本高昂以致錄得虧損，而香港下半年經濟持續轉

差，相信永旺全年業績將擴大虧損，保守估計全年虧算將超過２億（去年虧損為１﹒８９億）。

雖然租賃負債總額比去年略為降低，但仍然接近４５億元，銀行現金及短期定期存款只有約１８

億，零售百貨業比其他行業優勝的地方是良好的現金流，但租金、人工其他的成本也高，萬一經

濟急速逆轉，永旺隨時出現資不抵債的情況，雖然集團一直維持高息率派息，但長貧難顧，明年

能否繼續也是未知之數，合理股價在１﹒７元附近。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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