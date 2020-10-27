  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/10/2020 10:10

【新冠肺炎】林鄭：將設四個長期檢測中心，供市民付費檢測

　　《經濟通通訊社２７日專訊》行政長官林鄭月娥在出席行政會議前表示，將會在全港設立４
個長期社區檢測中心，分別位於港島、九龍、新界東、新界西。除了一般檢測外，亦可為日後需
申請健康碼及透過旅遊氣泡出境人士，提供付費檢測服務。
　　林鄭指出，社區檢測中心會提供場地及基本營運，令私營自費檢測價格可以下降，稍後會公
布價格。

＊就強制檢測展開法律工作＊

　　她又指，機管局稍後亦會提供快速檢測試行計劃，測試為抵港旅客快速檢測的成效。她續指
，政府已開展強制檢測的法律工作，強調並非無的放矢，只會計劃要求有病徵及來自爆發地區或
高風險地區的人士接受檢測。

＊西班牙意大利擬列高風險名單＊

　　另外，在內地通關方面，她指下個月開始，會率先安排在內地的香港居民回港免１４日檢疫
，措施初期會有配額，期望為通關做準備。
　　她又表示，疫情下外防輸入仍然十分重要，已經向食衞局要求，在目前１４個高危地區名單
以外認真考慮將西班牙、意大利列入高風險地區名單，旅客回港要有陰性證明及１４天酒店預訂
作檢疫的証明，以控制輸入疫情的風險。（ｃｗ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話23/10/2020
《股市一周》美國大選進入直路　港股全周漲531點連升四星期
中國故事23/10/2020
《神州經脈》北京高調紀念韓戰　滬綜指穿三千三　人幣中間價止升
市場動向23/10/2020
大力降負債 恒大用自有資金10天提前償債294億
財經熱話23/10/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》迅銷中線吸納　業績展望保守最終或超預期
生財有道23/10/2020
【iBond來了】認購期展開　銀行優惠大檢閱！
財經熱話23/10/2020
【大象起舞】分析料匯控第三季業績按季改善　或恢復派息帶來支持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>