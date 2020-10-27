【新冠肺炎】林鄭：將設四個長期檢測中心，供市民付費檢測

《經濟通通訊社２７日專訊》行政長官林鄭月娥在出席行政會議前表示，將會在全港設立４

個長期社區檢測中心，分別位於港島、九龍、新界東、新界西。除了一般檢測外，亦可為日後需

申請健康碼及透過旅遊氣泡出境人士，提供付費檢測服務。

林鄭指出，社區檢測中心會提供場地及基本營運，令私營自費檢測價格可以下降，稍後會公

布價格。



＊就強制檢測展開法律工作＊



她又指，機管局稍後亦會提供快速檢測試行計劃，測試為抵港旅客快速檢測的成效。她續指

，政府已開展強制檢測的法律工作，強調並非無的放矢，只會計劃要求有病徵及來自爆發地區或

高風險地區的人士接受檢測。



＊西班牙意大利擬列高風險名單＊



另外，在內地通關方面，她指下個月開始，會率先安排在內地的香港居民回港免１４日檢疫

，措施初期會有配額，期望為通關做準備。

她又表示，疫情下外防輸入仍然十分重要，已經向食衞局要求，在目前１４個高危地區名單

以外認真考慮將西班牙、意大利列入高風險地區名單，旅客回港要有陰性證明及１４天酒店預訂

作檢疫的証明，以控制輸入疫情的風險。（ｃｗ）

