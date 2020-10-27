長和：赫斯基擬溢價２３％擬合併加國油商，涉２３６億加元

《經濟通通訊社２７日專訊》長和（００００１）公布，持有約４０﹒１９％股權的赫斯基

能源擬合併創立一家新的綜合加拿大石油及天然氣公司。於美加上市的Ｃｅｎｏｖｕｓ

Ｅｎｅｒｇｙ Ｉｎｃ﹒（Ｃｅｎｏｖｕｓ）已與赫斯基訂立安排協議，雙方進行一項包括債務

在內、價值２３６億加元的全股份交易合併。合併公司將以Ｃｅｎｏｖｕｓ名稱營運，而總部仍

然設於加拿大阿爾伯特省卡爾加裡。



＊長和佔合併公司１５﹒７％股權＊



緊隨計劃完成後，及所發行認股權證獲行使前，Ｃｅｎｏｖｕｓ股東將擁有合併公司約

６１％股權，赫斯基股東將擁有約３９％股權，當中長和將持有合併公司約１５﹒７％股權。

根據協議，赫斯基股東將收取０﹒７８４５股Ｃｅｎｏｖｕｓ股份，另加可認購

０﹒０６５１股Ｃｅｎｏｖｕｓ股份之認股權證，以換取每股赫斯基普通股。相對赫斯基於上周

五（２３日）計的５天成交量加權平均每股價格，不包括認股權證在內，等於２１％溢價。包括

認股權證在內的溢價為２３％。每份認股權證將於安排計劃完成後的５年期間，有權按行使價每

股６﹒５４加元認購一股Ｃｅｎｏｖｕｓ普通股。赫斯基交易股權價值約３８億加元，而企業價

值約１０２億加元，預期合併計劃在明年第一季完成。

該集團指，已與Ｃｅｎｏｖｕｓ訂立不可撤回按所持４０﹒１９％股權表決支持協議，並得

悉擁有約２９﹒３２％赫斯基普通股之Ｌ﹒Ｆ﹒ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｓ﹒ａ ｒ﹒ｌ﹒

（ＬＦ）已分開簽訂另一不可撤回表決支持協議。ＬＦ由長和資深顧問李嘉誠的家族成員為可能

受益人之信託間接全資擁有。有關計劃須待取得赫斯基普通股持有人最少三分二票數批准，方可

作實。此外，赫斯基亦將尋求赫斯基已發行優先股持有人作為單一類別共同表決之最少三分二票

數批准。（ｗｈ）

