《日入而息》匯控季績勝預期擬恢復派息，螞蟻首日認購反應熱烈



《今天重點》﹡匯控上季列帳基準稅前盈利跌３６％至３０﹒７億美元；匯控首九個月稅前

盈利跌５７％至７３﹒９２億美元；匯控料加大亞洲投資，若情況允許將派

付較保守股息；匯控第三季收入跌１０﹒７％，預期信貸損失減１１％；匯

控第三季亞洲稅前利潤跌３１﹒５％，香港跌３７％；地緣政治令監管更複

雜，有信心履行當地法規；匯控指無裁員人數目標，將繼續投資中港在內亞

洲市場

﹡消息指螞蟻集團機構投資者認購截止提早至本周三；螞蟻Ｈ股入場費低利認

購氣氛，掛牌表現料受Ａ股帶動；鍾絳虹稱螞蟻認購人數或破紀錄，未必可

做到一人一手；匯豐指已接獲逾５００億螞蟻ＩＰＯ貸款申請；據報螞蟻上

市令中金承銷規模超高盛大摩，居全球第三

﹡林鄭月娥稱延遲訪京不影響發表《施政報告》，料月底出爐；率五局長下周

二訪京，探討支持香港經濟措施；擴大乘車優惠仍在檢討中，不干預大學職

員招聘；林鄭冀雙循環新格局恢復港經濟增長動力；陳同佳自首只欠入台簽

證，港府願作輔助工作；林鄭月娥稱目標下月實行星港旅遊氣泡，冀恢復與

內地交往；將設四個長期檢測中心，供市民付費檢測

﹡食肆將放寬至每枱６人酒吧４人，可營業至凌晨２時；食肆放寬至６人一枱

，餐飲業界料可令生意增一成多；酒吧業歡迎政府放寬社交距離措施



《即日市況》﹡港股守百天線收２４７８７跌１３１點終止六連升，成交１３０５億



《深滬股市》﹡滬指升０﹒１％中止四連跌，兩市成交再刷一個月新低



《美元匯價》﹡歐疫情未受控央行或需出手，歐元續低位吸納；歐元最新報１﹒１８１９╱

╱２２，日圓最新報１０４﹒６３╱６５



《公司業績》﹡中遠海運（０１１９９）第三季多賺１９﹒７％，首三季升１３﹒５％

﹡創維集團（００７５１）旗下創維數字首三季盈利為２﹒８１億元，按年跌

４２﹒９％

﹡普華和順（０１３５８）出售ＣＢＰＯ全數股份收益逾１０億元人民幣，派

特別息

﹡海豐國際（０１３０８）首９個月收入按年升２﹒１％

﹡萬洲國際（００２８８）首九個月純利按年升８﹒５％至８﹒９億美元

﹡龍源電力（００９１６）首九月純利按年增長１１％至３９億元人民幣

﹡中國鋁業（０２６００）首九月純利減少約４４％至４﹒５２億元人民幣

﹡海螺水泥（００９１４）第三季多賺１﹒１％至８６﹒５億元人民幣

﹡新華保險（０１３３６）首三季純利跌１４﹒６％至１１１億元人民幣

﹡福萊特玻璃首九月純利升６０％至８﹒１２億元人民幣



《公司資訊》﹡匯控上季列帳基準稅前盈利跌３６％至３０﹒７億美元；匯控首九個月稅前

盈利跌５７％至７３﹒９２億美元；匯控料加大亞洲投資，若情況允許將派

付較保守股息；匯控第三季收入跌１０﹒７％，預期信貸損失減１１％；匯

控第三季亞洲稅前利潤跌３１﹒５％，香港跌３７％；傳匯豐於英國以不動

戶為由，凍結１９０萬賬戶，涉１５億英鎊；地緣政治令監管更複雜，有信

心履行當地法規

﹡ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）主席減持８２０萬股

﹡中生製藥（０１１７７）「派安普利」獲美國ＦＤＡ授予快速審批通道資格

﹡必瘦站（０１８３０）將於澳門友邦廣場開設三間旗艦服務中心

﹡阿里巴巴（０９９８８）與寶馬戰略合作，推動業務全流程數字化轉型

﹡俄鋁（００４８６）今年首三季鋁生產達２８１萬噸，按年跌０﹒１％

﹡恆騰網絡（００１３６）今早起停牌，早前公布收購內容製作業務

﹡香港電訊（０６８２３）夥嶺南大學推廣香港智能長者護理服務

﹡海普瑞（０９９８９）斥４０００萬美元投資新元醫療基金

﹡基石藥業（０２６１６）授予ＥＱＲｘ兩款腫瘤免疫治療藥物獨家授權

﹡順騰國際（００９３２）與華精集團訂立大灣區銷售及營銷合作協議

﹡奧星生命科技（０６１１８）訂立１﹒１４億人幣設施建設合同

貸款

﹡網龍（００７７７）與培生達成數字內容授權協議

﹡億達中國（０３６３９）附屬與湖北省路橋集團訂立１﹒３２億元人民幣總

承包合約

﹡中國宇天（０８２３０）上市地位自本周四起取消

﹡證監會表示Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３）股權高度集中

﹡俊知集團（０１３００）附屬中標中國鐵塔電力電纜採購項目，涉２７００

萬人幣

﹡中國通信服務（００５５２）委任趙旭為執行副總裁



《國企紅籌》﹡中信大錳（０１０９１）今早起短暫停止買賣

﹡濱海泰達（０８３４８）涉訴訟，明年２月審理



《神州民企》﹡騰訊（００７００）２億元人民幣戰略投資互聯網停車平台「ＰＰ停車」

﹡山東墨龍（００５６８）第一大股東張恩榮所持股份遭被司法凍結



《中國要聞》﹡９月全國規上工業企業利潤同比增速放緩至１０﹒１％

﹡統計局表示上季工業企業利潤增１５﹒９％，汽車業問鼎

﹡三部門１０項措施強化會計事務所執業管理

﹡深交所發布創科技、創醫藥指數

﹡華大智造投資２４億元，於武漢建智能製造及研發基地

﹡傳中證監籌劃基礎制度改革，深市主板與中小板擬合併

﹡傳監管要求放慢創業板ＩＰＯ遞交申請速度

﹡上海外地車牌限行新政出爐，滬上新能源汽車銷售走俏

﹡上海將對集成電路等領域人才探索給予住房戶籍支持

﹡上海進一步加強疫情防控措施

﹡吳清稱支持在上海設立各類保險和再保險機構

﹡長三角數字金融數據中心在蘇州落成

﹡保險區塊鏈創新中心在滬成立

﹡馬雲呼籲建立普惠金融體系，讓小企業和年輕人受益

﹡副主席王岐山稱用經濟發展的增量消解風險

﹡銀保監梁濤稱歡迎海外再保險公司進入中國市場

﹡中汽協表示首９月汽車製造業營業收入同比轉正

﹡中物聯表示前三季物流業收入７﹒４萬億，接近正常水平

﹡人行１０００億逆回購利率持平，淨投放３００億

﹡中方反制美增華媒為外國使團，要求６家美媒申報材料

﹡中國重複制裁美國三家軍工企業，涉此前美對台軍售案

﹡世貿裁定美國向中國加徵關稅非法，華府提起上訴

﹡美上訴法院拒絕司法部要求ＷｅＣｈａｔ即時下架申請

﹡美再向台灣軍售２４億美元，中方稱將採正當必要措施；美國向台售１００

套魚叉導彈，助建海岸防禦系統

﹡巴爾幹半島再多三國拒華為，意否決電訊商與華為合作

﹡孟晚舟指控加拿大警方當年逮捕行動非法

﹡意大利阻電訊商購華為設備，日本電氣助英國建５Ｇ

﹡世貿成員國批准歐盟向美國徵收報復性關稅

﹡美國農業部表示目前中國達購買農產品承諾７１％

﹡海南離島免稅新政實施以來，免稅購物額逾１０８億元

﹡中國結算表示９月新增投資者同比增６０％環比跌１４％

﹡滬自貿區官員表示陸家嘴金融城將打造國際性再保險中心

﹡農業部表示豬肉價格連８周回落，料元旦春節供應增三成

﹡李克強簽國務院令，公布修訂版國家科學技術獎勵條例

﹡臨港簽約落地１４個集成電路項目，總投資２２５億元



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，美向台售一百套岸防巡航導彈系統



《其他消息》﹡林鄭月娥稱延遲訪京不影響發表《施政報告》，料月底出爐；率五局長下周

二訪京，探討支持香港經濟措施；擴大乘車優惠仍在檢討中，不干預大學職

員招聘；林鄭冀雙循環新格局恢復港經濟增長動力；陳同佳自首只欠入台簽

證，港府願作輔助工作

﹡學生動源前召集人鍾翰林及兩名前成員被捕

﹡陸委會籲港府務實回應司法互助請求，將疑犯繩之於法

﹡衞生防護中心下月初展開人口健康調查

﹡本港９月出口貨值回升９﹒１％，終止六個月連跌；６月中層經理級與專業

僱員平均薪金升幅１１年來最低

﹡１１名港大校董聯署促延後任命申作軍作副校長議案

﹡ＣＦＡ協會表示亞太區應加強推廣投資者責任守則及常規

﹡中原十大屋苑周末錄２２宗成交，按周升一倍

﹡啟德「嘉峯匯」加推１６８伙，入場費６９３﹒８萬元

﹡畢馬威表示香港ＣＦＯ首重投資科技應用及數據分析；各界對科技投資需求

增強，首要考慮科技應用及數據分析

﹡深股通額度全日流走４﹒７億元；滬股通額度全日流走２１﹒５億元，陸股

通淨流出４６億

﹡天星銀行推出「貸款一筆清」服務

﹡機師工會代表下午約見勞工處，要求維護機師法定權益



《螞蟻上市》﹡ＭＳＣＩ擬將螞蟻集團加快納入其指數，ＡＨ分別處理

﹡消息指螞蟻集團機構投資者認購截止提早至本周三

﹡富途表示螞蟻認購反應異常熱烈，服務已恢復正常

﹡匯豐為螞蟻預留千億孖展額度，年利率低至０﹒４８％

﹡樂天免稅店引入螞蟻旗下花唄支付，吸引中國年輕人

﹡據報螞蟻上市令中金承銷規模超高盛大摩，居全球第三

﹡螞蟻表示美國將集團納入貿易黑名單之報道不具事實基礎；與銀行之間是深

度合作共贏的戰略合作夥伴

﹡螞蟻Ｈ股入場費低利認購氣氛，掛牌表現料受Ａ股帶動

﹡鍾絳虹稱螞蟻認購人數或破紀錄，未必可做到一人一手

﹡韓歆毅稱投資者普遍認可持續增長前景和長期投資價值

﹡耀才：認購人數料創出新高，有機會人人有份



《新冠肺炎》﹡本港新增５宗確診，但無本地感染個案

﹡本港維持４人限聚令，陳肇始稱放寬處所限制有序進行

﹡陳肇始稱４社區檢測中心將招標，暫未有詳細選址

﹡周小川稱當前對發展中國家緩債計劃不等於減債和消債

﹡林鄭月娥稱目標下月實行星港旅遊氣泡，冀恢復與內地交往；將設四個長期

檢測中心，供市民付費檢測

﹡食肆將放寬至每枱６人酒吧４人，可營業至凌晨２時；食肆放寬至６人一枱

，餐飲業界料可令生意增一成多

﹡旅遊業界料裁六千至八千人，希望政府伸出援手

﹡袁國勇促私家醫生將所有帶病徵患者樣本送往檢測

﹡酒吧業歡迎政府放寬社交距離措施

﹡民航局第三次對埃塞俄比亞航空其一航班實施熔斷措施

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