《華爾街內望》美企業績失望，刺激方案前景黯淡，美股個別發展

《經濟通通訊社２８日專訊》美國企業業績令人失望，加上美國在下月大選前出台刺激方案

的機會不大，美股周二（２８日）個別發展，道指及標指下滑。

道指跌２２２點或０﹒８％，報２７４６３點。標指跌１０點或０﹒３％，報３３９０點。

納指漲７２點或０﹒６４％，報１１４３１點。華爾街恐慌指標ＶＩＸ指數微升２﹒７４％至

３３點，創９月初以來最高。

市場氣氛低落，因為白宮表示可能在幾周內就援助方案達成協議，意味在下月大選前達成協

議的可能性不大。

民主黨候選人拜登在全國民調中支持率領先總統特朗普，但在預計將決定大選結果的關鍵州

份兩人不分上下。

板塊方面，標指銀行股跌２﹒７３％，能源股下滑１﹒３８％。科技股上漲，紐交所

ＦＡＮＧ＋ＴＭ指數漲約２﹒１５％。

個股方面，微軟攀升，公司盤後公布的業績超預期，季度營收增長１２％至３７２億美元，

超預期，主要受惠居家辦公及學習。

製藥商禮來急跌６﹒９％，其季度盈利因開發新冠療法成本增加而受打擊，而其抗體療法在

試驗中並未令住院患者病情好轉。

半導體商ＡＭＤ跌４﹒１％，公司以３５０億美元全資收購同業賽靈思（Ｘｉｌｉｎｘ），

不過賽靈思飆升８﹒６％，ＡＭＤ的競爭對手英特爾則跌２﹒３％。

Ｆｒａｎｋｌｉｎ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ驟降１３﹒６％，該基金管理公司公布的經調整後

季度每股收益僅５６美仙，遜預期。

指標十年期國債收益率跌２﹒７個基點，報０﹒７７６％。（ａｌ）

