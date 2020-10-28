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即市新聞

28/10/2020 07:50

《華爾街內望》美企業績失望，刺激方案前景黯淡，美股個別發展

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國企業業績令人失望，加上美國在下月大選前出台刺激方案
的機會不大，美股周二（２８日）個別發展，道指及標指下滑。
　　道指跌２２２點或０﹒８％，報２７４６３點。標指跌１０點或０﹒３％，報３３９０點。
納指漲７２點或０﹒６４％，報１１４３１點。華爾街恐慌指標ＶＩＸ指數微升２﹒７４％至
３３點，創９月初以來最高。
　　市場氣氛低落，因為白宮表示可能在幾周內就援助方案達成協議，意味在下月大選前達成協
議的可能性不大。
　　民主黨候選人拜登在全國民調中支持率領先總統特朗普，但在預計將決定大選結果的關鍵州
份兩人不分上下。
　　板塊方面，標指銀行股跌２﹒７３％，能源股下滑１﹒３８％。科技股上漲，紐交所
ＦＡＮＧ＋ＴＭ指數漲約２﹒１５％。
　　個股方面，微軟攀升，公司盤後公布的業績超預期，季度營收增長１２％至３７２億美元，
超預期，主要受惠居家辦公及學習。
　　製藥商禮來急跌６﹒９％，其季度盈利因開發新冠療法成本增加而受打擊，而其抗體療法在
試驗中並未令住院患者病情好轉。
　　半導體商ＡＭＤ跌４﹒１％，公司以３５０億美元全資收購同業賽靈思（Ｘｉｌｉｎｘ），
不過賽靈思飆升８﹒６％，ＡＭＤ的競爭對手英特爾則跌２﹒３％。
　　Ｆｒａｎｋｌｉｎ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ驟降１３﹒６％，該基金管理公司公布的經調整後
季度每股收益僅５６美仙，遜預期。
　　指標十年期國債收益率跌２﹒７個基點，報０﹒７７６％。（ａｌ）

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